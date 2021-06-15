Только в странах ЕС каждый день выбрасывают 2600 тонн масок

В одних только странах ЕС каждый день люди выбрасывают около 2 600 тонн одноразовых масок из полимерных материалов. Эти маски могут накапливать и выделять вредные химические вещества, например, бисфенол A, а также тяжёлые металлы и патогенные микроорганизмы.

Ежегодно человечество производит более 2 млрд тонн отходов, и этот показатель к 2050 году может увеличиться на 70%.

В 2019 году объем производства пластика в мире составил более 368 тонн. С 1995 по 2018 год количество биологических видов Мирового океана, пострадавших от пластика, увеличилось с 267 до 1 465.

В 2020 году мировой спрос на услуги по доставке еды увеличился на 56%, что привело и к росту использования одноразовой пластиковой упаковки.



