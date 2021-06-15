 

Только в странах ЕС каждый день выбрасывают 2600 тонн масок

 
Итальянское подразделение Всемирного фонда дикой природы заявило, что с 2020 года жители планеты ежедневно используют порядка 7 млрд масок. 

В одних только странах ЕС каждый день люди выбрасывают около 2 600 тонн одноразовых масок из полимерных материалов. Эти маски могут накапливать и выделять вредные химические вещества, например, бисфенол A, а также тяжёлые металлы и патогенные микроорганизмы.

Ежегодно человечество производит более 2 млрд тонн отходов, и этот показатель к 2050 году может увеличиться на 70%.

В 2019 году объем производства пластика в мире составил более 368 тонн. С 1995 по 2018 год количество биологических видов Мирового океана, пострадавших от пластика, увеличилось с 267 до 1 465.

В 2020 году мировой спрос на услуги по доставке еды увеличился на 56%, что привело и к росту использования одноразовой пластиковой упаковки.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» А как у них? Подборка ковидонравов со всего мира
» Невменяемый сервер
» Новая энергетическая стратегия для России
» Новая энергетическая стратегия для России
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Свобода правильного слова

Свобода правильного слова

Новые достижения украинской безнаказанности

Новые достижения украинской безнаказанности

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Руссо туристо, облико политико

Руссо туристо, облико политико

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пермский край: территория упадка или роста?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Только в странах ЕС каждый день выбрасывают 2600 тонн масок

  • 23:03
  • 219

Алиев и Эрдоган подписали декларацию, "имеющую историческое значение"

  • 22:56
  • 220

Алексиевич наградили за заслуги перед Германией

  • 22:49
  • 230

Мишустин отметил низкую эффективность инвестиций в Северный Кавказ

  • 22:41
  • 248

Мигрантам продлили срок до конца сентября

  • 20:59
  • 225

Автовладельцев освободили от необходимости проходить ТО при заключении договора ОСАГО

  • 20:38
  • 265
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru