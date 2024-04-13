Ректор Института Пушкина рассказала о повышении запроса на грамотность и проблеме с экзаменом для мигрантов

Доля работодателей, которые указывают в своих вакансиях необходимость владения грамотным русским языком, увеличилась за последние три года до 70-80%, рассказала ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская.

"Мы работаем с крупными кадровыми порталами вроде "Суперджоб" и "Хедхантер" и отслеживаем требования к знанию русского языка. За последние три года доля работодателей, в вакансиях которых указан грамотный русский язык, выросла до 70-80%".

Трухановская также отметила проблему с ненаписанием буквы "ё":

"Я очень надеюсь, что все-таки мы разберемся с буквами "е" и "ё", поскольку это действительно мешает жить. Нам постоянно приходят запросы от нотариальных контор по поводу написания фамилий: в паспорте написано "Селезнев", а он "Селезнёв". Давать ли ему наследство?".