Ректор Института Пушкина рассказала о повышении запроса на грамотность и проблеме с экзаменом для мигрантов

Доля работодателей, которые указывают в своих вакансиях необходимость владения грамотным русским языком, увеличилась за последние три года до 70-80%, рассказала ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская.
"Мы работаем с крупными кадровыми порталами вроде "Суперджоб" и "Хедхантер" и отслеживаем требования к знанию русского языка. За последние три года доля работодателей, в вакансиях которых указан грамотный русский язык, выросла до 70-80%".
Трухановская также отметила проблему с ненаписанием буквы "ё":
"Я очень надеюсь, что все-таки мы разберемся с буквами "е" и "ё", поскольку это действительно мешает жить. Нам постоянно приходят запросы от нотариальных контор по поводу написания фамилий: в паспорте написано "Селезнев", а он "Селезнёв". Давать ли ему наследство?".
Ректор Института русского языка напомнила
, что в 2021 году из экзамена на знание русского языка для мигрантов была убрана устная речь:
"Мы предлагаем вернуть часть, связанную с говорением. В подзаконных документах, которые были разработаны и приняты по итогам общих изменений 2021 года, говорение было исключено. С точки зрения специалистов нашего института, словесная живая коммуникация - это главный гарант того, что будущий трудовой мигрант сможет адекватно выполнять профессиональные действия и социализироваться в обществе".
По мнению Трухановской, для трудовых мигрантов не так важно знать историю, как понимать русскую речь и указания, которые им дают на работе, а также уметь понятно излагать свои мысли.
"Момент, который мы хотели бы пересмотреть, - это количество баллов, которые демонстрируют успешную сдачу. Сейчас это 50 из 100. Мы считаем, что этого недостаточно. И мы уже внесли свое предложение - вернуть планку положительного результата в 80 баллов из 100".