«В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия (обязательной вакцинации) для работы в некоторых отраслях. Но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Это ситуация де-факто и де-юре такая», - заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





На вопрос журналистов, ожидают ли в Кремле, что все регионы РФ введут обязательную вакцинацию, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Нет, это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий". "Это не решения об обязательной вакцинации, это решения об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики", - еще раз подчеркнул Дмитрий Песков.