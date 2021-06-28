 

В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России

 

 

«В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия (обязательной вакцинации) для работы в некоторых отраслях. Но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Это ситуация де-факто и де-юре такая», - заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


На вопрос журналистов, ожидают ли в Кремле, что все регионы РФ введут обязательную вакцинацию, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Нет, это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий". "Это не решения об обязательной вакцинации, это решения об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики", - еще раз подчеркнул Дмитрий Песков.

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APN.ru