 

ФСБ предотвратила теракты мигрантов в Москве и Донецке, в Хакасии мигрант арестован за пропаганду ненависти к русским

 

Сотрудники ФСБ задержали шестерых иностранцев из стран Центральной Азии, организовавших террористическую ячейку и готовивших теракт на военном объекте ВС РФ в Донецке. Группу террористов координировали с территории Украины.

 

Также ФСБ предотвратила готовящийся теракт в синагоге в Москве. Теракт готовил уроженец одной из стран Средней Азии, мужчина 2002 года рождения, преступление он планировал совершить в момент массового скопления граждан.

В Хакасии арестован уроженец Центральной Азии за пропаганду терроризма, ненависти к русскому народу и оправдание расстрела мобилизованных в Белгородской области.

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Мигрант порезал ножом двух взрослых и четверых малолетних детей во Франции, трое при смерти
» Трёх выходцев из Средней Азии осудили за пропаганду терроризма
» ФСБ ликвидировала террористическую ячейку в Свердловской области
» В Екатеринбурге задержали приезжих из Средней Азии, занимавшихся пропагандой терроризма
» В Совете Федерации заговорили о визовом режиме для граждан Средней Азии
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Вассализация правых партий Франции и новое лицо французской русофилии

Вассализация правых партий Франции и новое лицо французской русофилии

Постмегаэкономика и Луна

Постмегаэкономика и Луна

Белгород на фоне обстрелов. Что изменилось за два месяца

Белгород на фоне обстрелов. Что изменилось за два месяца

Теракт в \

Теракт в "Крокус Сити Холле" - американский прокси-межнациональный триггер саморазрушения России

Люди - дроны

Люди - дроны

Позывной «Пассажир». Торжество прохановского символизма

Позывной «Пассажир». Торжество прохановского символизма

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгороде и ДНР

  • 12:37
  • 94

ФСБ предотвратила теракты мигрантов в Москве и Донецке, в Хакасии мигрант арестован за пропаганду ненависти к русским

  • 10:55
  • 164

В Британии пытаются выяснить судьбу 9 000 детей, которым "поменяли пол"

  • 19:47
  • 344

В Старой Ладоге отреставрируют храмы XII-XIII вв., в Помпеях найден расписанный фресками зал

  • 18:49
  • 311

Спикер киргизского парламента призвал блокировать русские мультфильмы, президент Киргизии опроверг его слова

  • 18:35
  • 353

Личные данные тысяч российских детей оказались доступны злоумышленникам из-за ошибки родительского контроля

  • 18:01
  • 357
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru