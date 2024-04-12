ФСБ предотвратила теракты мигрантов в Москве и Донецке, в Хакасии мигрант арестован за пропаганду ненависти к русским

Сотрудники ФСБ задержали шестерых иностранцев из стран Центральной Азии, организовавших террористическую ячейку и готовивших теракт на военном объекте ВС РФ в Донецке. Группу террористов координировали с территории Украины.

Также ФСБ предотвратила готовящийся теракт в синагоге в Москве. Теракт готовил уроженец одной из стран Средней Азии, мужчина 2002 года рождения, преступление он планировал совершить в момент массового скопления граждан.

В Хакасии арестован уроженец Центральной Азии за пропаганду терроризма, ненависти к русскому народу и оправдание расстрела мобилизованных в Белгородской области.