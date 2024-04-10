 

В ходе рейда в Москве выявлено свыше 6 тыс. нарушений среди мигрантов; ЛДПР предложила лишать ВНЖ мигрантов-правонарушителей

 

В ходе рейда по противодействию незаконной миграции в Москве полиция выявила свыше 6 тыс. нарушений закона, более 800 нелегальных мигрантов будут выдворены из РФ, установлены 22 человека, находящиеся в розыске.

 

Черёмушкинский суд Москвы отправил в СИЗО, под домашний арест и назначил запрет определенных действий в качестве меры пресечения троим фигурантам уголовного дела о незаконной выдаче сертификатов на знание русского языка и истории. По версии столичного Следственного комитета, не позднее 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы группой лиц, в том числе сотрудниками государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, "была организована незаконная выдача иностранным гражданам сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД". Большая часть иностранцев фактически знаниями не обладала, однако получила таким образом вид на жительство на территории Московского региона.

 

Фракция ЛДПР в Госдуме разработала законопроект, позволяющий аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в России мигрантам за совершение правонарушений любой степени тяжести и наличие по ним неснятой и непогашенной судимости. Сейчас подобная мера предусмотрена только за совершение мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений.

Госдума в первом чтении приняла законопроектнаправленный против использования мигрантами фиктивных браков для легализации в России (вводит двухлетний срок нахождения в браке для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке, также предполагается лишение РВП и вида на жительство (ВНЖ) в случае, если брак будет признан судом недействительным, отменено усыновление или аннулирована запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении ребенка, являющегося гражданином России).

 

В Красноярске сотрудники полиции во время рейда вывезли мигрантов из овощехранилища и других предприятий, проверили документы и дали мигрантам понять, что каждый иностранец может получить российское гражданство, если подпишет контракт с Минобороны РФ. 

В Красноярском крае следователи предъявили обвинение 52-летнему азербайджанцу, изнасиловавшему жительницу Норильска восемнадцать лет назад. Потерпевшая работала в кафе певицей. Рано утром 25 ноября 2006 года она после ночной смены собиралась поехать домой. Один из посетителей предложил подвезти ее. Он отвез женщину в гаражный массив под предлогом заправки, избил по лицу и надругался над ней. Девушка обратилась в милицию с заявлением, а мигрант вернулся в Азербайджан. Было возбуждено дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Лишь в 2024 году, когда мигрант снова приехал на заработки в РФ, его удалось задержать 

Коптевский районный суд Москвы вынес приговор в отношении уроженца Дагестана Шугаиба Болатукаева, который обещал бить русских в столичном автобусе. Мужчину признали виновным по статьям 213 («Хулиганство») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 190 тысяч рублей.

 


 


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