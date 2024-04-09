Украинцы ударили по Брянской области и убили мать с ребёнком, трое погибших в Каховке

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об артиллерийском обстреле центра посёлка Климово. Погибли женщина с ребёнком, пострадали ещё трое мирных граждан. Повреждены несколько частных автомобилей.

В Воронежской области украинцы атаковали беспилотниками Авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске, повреждён фасад здания.

В Белгородской области атакована Графовка, повреждён инфраструктурный объект.

Также украинцы атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской атомной электростанции. В центре расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

В результате украинского обстрела Каховки погибли три человека, один госпитализирован. Украинцы обстреляли многоквартирный дом на улице Литейной, затем ВСУ ударили по жилой многоэтажке на улице Первомайской.

Жилой дом полностью разрушен в результате обстрела Украиной Куйбышевского района Донецка, соседние дома повреждены. Обстреляно Енакиево, ДНР: повреждены два многоквартирных дома и торговые павильоны. Среди мирного населения есть раненый.

В Кременной, ЛНР, украинским обстрелом ранены мирные жители: мужчина 1964 года рождения и женщина 1968 года.