Русские и советские. Наглядный пример "культурного обмена"

Мы с младшим сыном (учится в 8 классе) зашли в магазин "Магнит" у дома купить молоко, до этого на улице сын попросил меня объяснить ему устройство политической системы в РФ. Когда мы в магазине брали со стеллажа молоко, я пытался объяснить значение термина "Новиопы". Я начал говорить: "Новиопы - это сокращение от НОВая Историческая Общность - так в Конституции СССР был обозначен советский народ, новиопы резко отделяют себя от русских". В это время рядом с нами проходил охранник магазина - среднеазиат лет 40-45. Он глянул на нас с ненавистью и вдруг заявил на очень ломаном русском языке:

"А разве сейчас не существует советского народа, разве вы - не советский человек?"

Я ответил, что я - русский, а не советский. Охранник спросил: "А разве русские не являются частью советских?" Я сказал, что - нет, русские - это русские, а советские - это советские: русские и советские - несовместимые понятия. Невозможно молиться одновременно двум разным богам, невозможно одновременно сидеть на двух разных стульях. У каждого народа - свои интересы, у любых двух народов есть ряд взаимоисключающих интересов. Поэтому каждый человек должен определиться для себя и решить, к какому единственному народу он себя относит. Привёл в пример одного из лидеров партии "Единая Россия", внука Молотова и Жемчужной - Вячеслава Никонова, который публично, в телепередаче, заявил, что всегда считал себя советским и никогда не считал себя русским. Среднеазиат возопил: "Нацист!" Я удивился и спросил: "Отчего же я нацист?" Среднеазиат заявил: "Потому что не считаете себя советским! Россия - собственность не русских, а советских людей - всех жителей бывших республик СССР!" Я сказал, что у жителей постсоветских государств есть собственные государства, и эти лица не имеют права претендовать на Россию.

Среднеазиат-охранник с ненавистью буркнул: "Если вы заявите в Европе, что вы - русский, любой европеец сразу даст вам в морду!" На что я ответил, что у меня есть родственники во Франции, и никто там их не бьёт. Мне показалось, что охранник угомонился. Но не тут-то было!

Когда мы с сыном подошли на кассу, охранник прибежал за нами. Перед нами на кассе стоял один покупатель - хорошо одетый русский мужчина лет 45. И среднеазиат-охранник стал ему орать: "Срочно вызовите полицию или ФСБ, за вами стоит предатель и террорист, у него жена и дети живут в Евросоюзе!" Русская девушка-кассир от изумления потеряла дар речи, её глаза полезли на лоб... Русский покупатель повернулся к охраннику и тихо сказал: "Мужчина, угомонитесь, ведите себя прилично, вы находитесь в России, научитесь себя вести в соответствии с русскими обычаями".

Услышав это, охранник - убежал. Зыркнув на нас с сыном взглядом, в котором читалось жгучее желание нас уничтожить. Я думаю, что он ещё не успел получить гражданство РФ, в противном случае он бы вызвал полицию и ФСБ и накатал бы на меня заявление, обвинив в "нацизме и терроризме"...

А ведь этот охранник - всего лишь живёт по советским правилам: в СССР у русских не было никаких прав, русские богатства постоянно выкачивались в пользу национальных меньшинств СССР и иностранцев (Ангола, Куба, Никарагуа, США, Великобритания и т.д.)...