 

К очередному юбилею Аллы Борисовны Пугачёвой

Пугачёва - лучшее, что породила СССРФ.

 

Остальное местное хорошее - или недоубитое русское, или контрабандное западное, на худой конец "антисоветское". А вот Пугачёва - это, что называется, "законный плод системы". И - да, лучший, благоуханнейший. Сравнительно со всем остальным, разумеется. 

 

Ну что ж. Советские люди этого достойны. В самую плепорцию, да.

 

И после смерти их души попадут в советский рай, где будет Колбаса За Два Двадцать, водка и ангельский хор, который будет вечно петь "Арлекино-Арлекино".

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