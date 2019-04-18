К очередному юбилею Аллы Борисовны Пугачёвой

Пугачёва - лучшее, что породила СССРФ.

Остальное местное хорошее - или недоубитое русское, или контрабандное западное, на худой конец "антисоветское". А вот Пугачёва - это, что называется, "законный плод системы". И - да, лучший, благоуханнейший. Сравнительно со всем остальным, разумеется.

Ну что ж. Советские люди этого достойны. В самую плепорцию, да.

И после смерти их души попадут в советский рай, где будет Колбаса За Два Двадцать, водка и ангельский хор, который будет вечно петь "Арлекино-Арлекино".