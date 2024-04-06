 

Британские учителя отстаивают возможности поощрения учащихся к смене пола; 51% американцев недовольны школой

Крупнейший британский учительский профсоюз (Национальный союз образования) объявил войну новому правительственному руководству по освещению темы трансгендерности в школах. Учителя заявляют, что для них нет проблемы, если ребёнок в восемь лет решит "сменить пол". Напротив, учителя видят проблему в том, что, согласно новому руководству, они должны уведомить родителей о том, что их ребёнок высказывает такие желания. Также учителя выступили против того пункта руководства, в котором говорится, что школа не обязана менять местоимения, применяемые к ребёнку, в соответствии с его желаниями.  
Фонд "Академи Траст", который управляет 42 школами с более чем 8000 учеников по всему Сомерсету, предупредил учителей начальных классов, что они "нарушат закон", если скажут ученикам, что человек не может быть трансгендером. 
 
По данным американского Исследовательского центра Пью, 51% американцев недовольны тем, в каком направлении движется среднее школьное образование в стране. Ещё 32% не уверены в своём отношении к этому предмету, и только 16% американцев -- довольны.
В особенности много недовольных школой среди республиканцев (65%), среди демократов их меньше половины (40%). 
И республиканцев (79%), и демократов (55%) беспокоит то, что школы недостаточно времени уделяют ключевым академическим предметам ("чтение, математика, естественно-научные и социальные дисциплины"). 
76% республиканцев обеспокоены тем, что учителя пропагандируют в школе свои личные политические и общественные воззрения (среди демократов этим недовольны 23%). Напротив, республиканцев значительно меньше беспокоит финансирование школ (33%, среди демократов -- 78%), и почти не беспокоит влияние родителей на школу (13%, среди демократов -- 46%). 
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