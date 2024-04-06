Эксперты высказались о том, какие сферы деятельности искусственный интеллект уничтожит первыми

абочие места, связанные с повторяющимися, предсказуемыми задачами, которые могут быть автоматизированы, включая работу на сборочной линии, ввод базовых данных и бухгалтерский учёт. Ф

инансовые аналитики и страховщики также подвержены риску, как и деятельность, связанная с большим количеством операций с числами, из-за способности искусственного интеллекта анализировать данные и получать доступ к хранящимся знаниям. По прогнозам Пирса Линни, основателя компании Implement AI, через пять лет практически исчезнут колл-центры. Программисты, как надеются эксперты, "будут работать бок о бок с ИИ, используя его как инструмент повышения производительности и креативности".

По словам Натаниэля Уиттмора, основателя Superintelligent, окажутся под угрозой любые рабочие места, связанные с поиском и обобщением информации.

Томас Руле, профессор организационной социологии и лидерства в Кембриджском университете, считает, что

математики, финансовые аналитики и писатели в наибольшей степени рискуют быть замененными искусственным интеллектом.