 

Эксперты высказались о том, какие сферы деятельности искусственный интеллект уничтожит первыми

Британская газета "Дейли Мейл" опросила шестерых экспертов рынка труда, которые высказали предположения, какие профессии будут первыми уничтожены или сильно видоизменены искусственным интеллектом. Предположительно, в первую очередь это рабочие места, связанные с повторяющимися, предсказуемыми задачами, которые могут быть автоматизированы, включая работу на сборочной линии, ввод базовых данных и бухгалтерский учёт. Финансовые аналитики и страховщики также подвержены риску, как и деятельность, связанная с большим количеством операций с числами, из-за способности искусственного интеллекта анализировать данные и получать доступ к хранящимся знаниям. По прогнозам Пирса Линни, основателя компании Implement AI, через пять лет практически исчезнут колл-центры. Программисты, как надеются эксперты, "будут работать бок о бок с ИИ, используя его как инструмент повышения производительности и креативности". По словам Натаниэля Уиттмора, основателя Superintelligent, окажутся под угрозой любые рабочие места, связанные с поиском и обобщением информации. Томас Руле, профессор организационной социологии и лидерства в Кембриджском университете, считает, что математики, финансовые аналитики и писатели в наибольшей степени рискуют быть замененными искусственным интеллектом. 
 
PR-агентство Mediacom.Expert попыталось выяснить, как россияне относятся к чипированию. По данным агентства, из тех людей, кто слышал о возможности вживления чипов в организм, 66% согласились бы опробовать это на себе, причём чаще всего -- ради медицинских целей (52%). 18% пошли бы на это ради хранения персональных данных. 34% категорически против внедрения чипов, поскольку это противоестественно, аморально, повышает возможность контроля и утечки личных данных. 
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APN.ru