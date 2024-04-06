 

Украинцы заявили о подрыве нефтепровода в Азове, в нападении на Белгородскую область участвовали американцы

 

В Главном управлении разведки Украины заявили, что в ночь на субботу, 6 апреля, в районе населенного пункта Азов был подорван трубопровод, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры на территории «Азовского морского порта». Заявляется, что в настоящий момент загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределённый срок.

Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области это заявление опровергает.

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что в нападении на Белгородскую область участвовали американцы. 

Свои данные он подтвердил видеозаписью, снятой нашлемной камерой украинских боевиков, на ней слышна речь на английском языке.

Помимо этого, на границе специалисты находят фрагменты экипировки, личных вещей, а также документов и вооружения.

«Противник пытался представить свою операцию, как атаки, которые организованы вырусями, но на самом деле неовласовцы участвовали в атаках в качестве ширмы, а отряды были сформированы из военнослужащих ГУР и профессиональных наемников: американцев, румын, французов».

Атаки на Белгородскую область продолжаются: 6 апреля обстреляна Тишанка (повреждены частный жилой дом, линии электро- и газопередачи), село Муром атаковано беспилотниками (загорелся частный дом). В результате украинских обстрелов в Белгородской области обесточены: Теребрено, Сергиевка. Илек-Пеньковка, Задорожный, Отрадовский, Быценков, Фищево, Первомайский, Крисаново, Савченко и частично посёлок Красная Яруга.
Украинцы обстреливают Донецк, Горловку и Макеевку ракетами с кассетными снарядами. 
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