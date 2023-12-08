 

МОК объявил условия, на которых допустит российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024

 

Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов до Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, на следующих условиях: поехать в Париж смогут лишь атлеты в индивидуальных видах спорта (команды допускаться не будут), выступать они должны в нейтральном статусе, а символика страны демонстрироваться не должна ни на одном официальном мероприятии в рамках проведения Игр. Чтобы попасть на Олимпиаду, надо пройти квалификацию в своем виде спорта. На данный момент этому критерию отвечают только 11 человек: восемь россиян и трое белорусов, при этом во многих видах спорта отбор уже завершен. Прошедших квалификацию заставят подписать обновленные условия участия в турнире, которые в том числе включают «миротворческую миссию олимпийского движения». Спортсмены, поддерживающие специальную военную операцию (СВО) или имеющие отношение к силовым структурам, участвовать в Играх не смогут.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что это "какое-то решение в нашу пользу".

Но в основном условия МОК расценены как оскорбительные. Так, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сказала, что "нам такие унизительные условия без флага и гимна неприемлемы". Более того: "во многих видах спорта наши спортсмены уже лишились возможности отобраться на Олимпиаду. В той же художественной гимнастике после запрета Европейского гимнастического союза мы лишились возможности бороться за единственную путевку весной следующего года".

Старший тренер национальной команды по гимнастике Валентина Родионенко подчеркнула:

"На таких условиях мы не поедем. Все патриоты это понимают. Они отсеивают наших сильнейших спортсменов, лишают нас флага и гимна. Нам надо перестать приспосабливаться и быть на коленях".


 

 

 



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