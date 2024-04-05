В Москве представлен сборник документов об "экономическом развитии" СССР в последний год его существования

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Книга "Экономика на острие политики. 1991 год: сборник документов", рассказывающая об особенностях экономического существования СССР накануне его краха, представлена на книжной ярмарке Non/fiction весна. Сборник содержит документы Министерства экономики и прогнозирования СССР, созданного в апреле 1991 года вместо Госплана СССР и просуществовавшего лишь до конца того же года, а также аналитические материалы.

По словам председателя правления Российского исторического общества, исполнительного директора фонда "История Отечества" Руслана Гагкуева, на основе представленных архивных материалов можно сделать вывод о состоянии различных отраслей экономики СССР, о ситуации, сложившейся в разных регионах страны, в советских республиках, и "что крайне интересно - о позиции власти по вопросу решения тех или иных экономических проблем".

Издание включает 248 документов. В их числе - "О разработке Концепции долговременного развития Дальнего Востока и Забайкалья" (25 июня 1991 года), "О создании Туркменской железной дороги" (29 июня 1991 года), "По вопросу экспорта лома черных и цветных металлов" (18 июля 1991 года), "Об определении источников оплаты расходов по эвакуации полярников из Антарктиды" (26 июля 1991 года), "Об экономических взаимоотношениях Союза ССР с Латвийской Республикой и Эстонской Республикой" (15 августа 1991 года), "О выделении валютных средств для закупки зернофуража для Украины" (8 октября 1991 года), "О социальной защите геологоразведчиков" (23 октября 1991 года) и другие.
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