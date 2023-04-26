 

Миру - Хуэй

После переговоров Си и Зеленского, произошедших впервые после начала СВО, Китай создал делегацию по урегулированию на Украине.
Главой делегации стал бывший посол Пекина в Москве Ли Хуэй.
 
Китайский дипломат длительное время специализировался на СССР и России, а также странах постсоветского пространства.
 
 

В 1990—1991 гг он занимал должность первого секретаря Посольства КНР в СССР.

В 1991—1992 гг был первым секретарем Посольства КНР в РФ.

 

 

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