Миру - Хуэй

После переговоров Си и Зеленского, произошедших впервые после начала СВО, Китай создал делегацию по урегулированию на Украине.

Главой делегации стал бывший посол Пекина в Москве Ли Хуэй.

Китайский дипломат длительное время специализировался на СССР и России, а также странах постсоветского пространства.

