 

61% французов считают, что белые христиане исчезнут из-за массовой миграции мусульман

 
Опрос, проведённый исследовательской компанией Harris Interactive, показал, что 61% французов считают, что в результате массовой миграции из мусульманских и африканских стран белые христиане Европы будут замещены. 
Концепцию "великой замены" сформулировал правый политик и писатель Эрик Земмур, который может стать соперником действующего главы Франции Макрона на президентских выборах в 2022 году.

Земмур заявляет, что наплыв мигрантов приведёт к замене белого населения, сделав выходцев из африканских и исламских стран подавляющим большинством в Европе. 27% французов уверены, что так оно и будет при нынешней миграционной политике стран Европы, и только 39% полагают, что это вряд ли произойдёт.


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APN.ru