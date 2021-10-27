61% французов считают, что белые христиане исчезнут из-за массовой миграции мусульман

Опрос, проведённый исследовательской компанией Harris Interactive, показал , что 61% французов считают, что в результате массовой миграции из мусульманских и африканских стран белые христиане Европы будут замещены.

Концепцию "великой замены" сформулировал правый политик и писатель Эрик Земмур, который может стать соперником действующего главы Франции Макрона на президентских выборах в 2022 году.