 

Искусственный интеллект переубеждает оппонентов на 82% чаще, чем люди

 

Швейцарские ученые выяснили, что генеративные модели искусственного интеллекта переубеждают оппонентов на 82% чаще, чем живые люди. Учёные выбрали несколько тем для дебатов: стоит ли отказаться от бумажных денег, уместно ли проводить лабораторные тесты на животных, должна ли расовая принадлежность быть фактором при поступлении в колледж. Участников разделили на две группы: чат-боты против людей и две команды людей, дебатирующих друг против друга.

Оказалось, что чат-боты гораздо лучше находят аргументы для того, чтобы переубедить оппонента. При этом, если виртуальному собеседнику сообщить подробные данные о человеке, то он окажется ещё эффективнее в споре. Напротив, как только людям предоставили данные об оппонентах, их показатели ухудшились.

 

Ранее один из создателей генеративного ИИ, когнитивный психолог и программист Джеффри Хинтон предупреждал, что искусственному интеллекту скармливается вся информация, которую произвело человечество, и он, весьма вероятно, станет очень эффективным в манипулировании людьми (выступление на русском языке).

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APN.ru