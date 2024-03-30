Таджики в Крокус - Сити: первая кровь

Пора всерьез поговорить о теракте в Крокус-Сити-Холле. Потому что версии, которые крутятся в информационном пространстве, категорически не могут удовлетворить мыслящего человека. Разберем их по очереди.

Не Киев





Официальная Россия, преследуя свои политические интересы, навязывает публике теорию «украинского следа» и уверяет нас, что ниточки тянутся в Лондон и Вашингтон. Сколько-нибудь убедительных аргументов в пользу этой версии нет никаких ровным счетом. Вот все, что мог выложить на публику директор ФСБ Александр Бортников: «Они готовились, потому что эта группа уходила на Украину». Там террористов якобы должны были встретить как героев. (По другой, неофициальной, версии – должны были там по-тихому убрать как отработанный материал.) Но никаких сведений о том, что вербовку вели и отход обеспечивали украинские спецслужбы, Бортников не предоставил.

Тот факт, что террористы пытались скрыться на Украине, ни о чем не говорит. Куда же им было еще бежать? Не в Таджикистан же, через всю Россию! Бежали кратчайшим путем, куда поближе и побезопасней. И где граница подлинней и подырявей, где их встретят не пулеметами (в Прибалтику или Финляндию пробраться бы не удалось). На Украине сегодня вообще скрывается немало тех, кто в России попал бы под суд, это популярный отстойник российской преступности. Беглецов поймали буквально чудом, всего за 100 км от границы, еще немного – и они бы благополучно ускользнули, а значит их план бегства из России был в принципе правильным. Кто их встречал бы по ту сторону границы – украинские спецслужбы, или вербовщики-исламисты, или просто такие же таджики, нам не известно, никаких реальных данных не сообщалось. Но убийцы действительно могли там скрыться от правосудия, и не их вина, что это не удалось.

Украинский след представляется мне наименее правдоподобным. Совершенно не тот почерк. Ничем не объяснимая цель теракта – столичный концерный зал, набитый мирной публикой. Полное отсутствие заявленных лозунгов, требований, объяснений. Теракт ради теракта? Довольно бессмысленное дело. Странный выбор исполнителей, таджиков, этнических мусульман, не имеющих никакого отношения к русско-украинскому конфликту. Причем тут Украина, Зеленский, Буданов, СБУ? Чего они достигли бессмысленной и жестокой кровавой бойней? Где, в чем их политические дивиденды? По-моему, один только ущерб репутации, больше ничего.

Я могу понять, почему кому-то хочется повесить все на непосредственного военного противника, но это нисколько не проясняет ситуацию как таковую.

Не Вашингтон и не Лондон





Вполне понятно, что если официальная Украина тут не при чем, то искать руку Лондона или Вашингтона тем более бессмысленно. Хотя у них есть свои рычаги воздействия на исламское подполье, в том числе в России, и они ведут здесь работу среди мигрантов-мусульман, готовя что-то вроде Среднеазиатского восстания в 1916 году, оттянувшего значительные российские военные силы с фронта Первой мировой. Так и масштабное, а тем более вооруженное столкновение внутри России местного населения с агрессивной массой азиатских мигрантов тоже может осложнить нашей армии ведение боевых действий, обеспечить Западу преимущество в войне. Куда посерьезней, чем прошлогодний «недоворот» Евгения Пригожина.

Но рассматривать теракт в Крокус-Сити в качестве пролога нового азиатского восстания против России мне не кажется верным, ведь в таком случае перед нами – типичный фальстарт, который только насторожит наше государство и заставит принять превентивные меры. А это вряд ли могло входить в цели организаторов.

В самом теракте, в попытке бегства исполнителей слишком много «кустарного», самодельного, непрофессионального, выдающего недостаточную опытность тех, кто его готовил. Профессионалы из МИ-6 или ЦРУ наверняка делали бы все не так; по-другому оформили бы идеологию теракта, по-другому экипировали бы исполнителей, по-другому двигались бы по захватываемому пространству, по-другому обеспечили бы отход преступников и по-другому пропиарили бы акцию. А в данном исполнении их единственный «дивиденд» – это, опять-таки, репутационный ущерб. Ради которого стараться, уж точно, не стоило.

Кстати, оттенок кустарщины свидетельствует и против Киева как организатора теракта. Все успешные акции Буданова – от подрыва Крымского моста до ликвидации Дугиной и Татарского, покушения на Прилепина поражают как раз изощренностью сценария и образцовой тщательностью подготовки. Перед нами два совсем разных стиля.

Исламский след





Как сообщило 25 марта РИА Новости, президент Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта, заявил: «Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. <...> Нас интересует: кто заказчик».

Факты, однако, говорят о другом. Исламистский мотив в действиях преступной группы не просматривается вообще, никаких заявлений в подобном духе от них мы не видели и не слышали. Считать, что перед нами религиозный конфликт, мусульманско-христианское противостояние, нет никаких оснований. Зато точно известно, что свое преступление террористы совершали не за идеи джихада или за райские кущи шахида, а за вполне конкретные, хотя и небольшие деньги.

Но «радикальным исламистам», шахидам денег никогда не платят, они работают исключительно за идею. И после совершения теракта они не сбегают трусливо, а предпочитают умереть на месте своего «подвига». Единственное, что роднит данных преступников с террористами-исламистами, воинами джихада: все они были без балаклав, с открытыми лицами, что характерно. Но тогда почему убежали? Одно с другим не вяжется. Словом, никаких данных, говорящих за то, что перед нами «радикальные исламисты», я лично не вижу. Хотя в российских мигрантских кругах теракт в Крокус-Сити, несомненно, будет обсуждаться с позиций именно экстремального исламизма.

Тем более, что фактов, говорящих за то, что вербовали преступников и готовили теракт именно исламисты – полно. Так, в сообщениях telegram-канала WarGonzo утверждается, что террористы, напавшие на Крокус-Сити, проходили подготовку в одном из лагерей в Турции, в Стамбуле в течение двух месяцев. Эту информацию подтвердил известный военкорБорис Рожинв своем telegram-канале: «Наши спецслужбы, работая в тесной связке со "спецухой” Турции, передали в Стамбул информацию о существовании в предместьях городалагеря по подготовке террористов. После чего турецкая MIT (национальная разведка. –А.С.) рано утром провела спецоперацию по ликвидации ячейки террористов и инструкторов в двух закрытых законспирированных военных лагерях в окрестностях Стамбула».

О чем говорит это сообщение, если оно соответствует действительности?

Во-первых, о том, что официальный Стамбул никоим образом не причастен к террористической операции, что лишний раз ставит под сомнение участие Лондона и Вашингтона, которые не преминули бы подключить зависимую Турцию к своему плану. Важно отметить, что официальная Анкара не только осудила теракт в «Крокусе» (министр внутренних дел Али Ерликая назвал его «гнусным нападением»), но и передала Москве все данные, имеющиеся у нее о посетивших Турцию террористах, напавших на Крокус-Сити, как сообщила крупнейшая турецкая газета Hurriyet.

А во-вторых, можно понять, что Турция как страна, претендующая на лидерство в мире ислама, не случайно стала центром подготовки теракта. Нет сомнений, что гнезда исламистов самого радикального толка, в том числе подпольные, присутствуют в этой стране и действуют, не ставя в известность правительство. В том числе эмиссары ИГИЛ (*ИГИЛ—запрещённая в России организация)в этих гнездах вполне могут комфортно располагаться, чтобы планировать и осуществлять организацию терактов, подобных произошедшему.

Конкретно, мы знаем, что в Фатихе, центральном районе Стамбула, в январе – марте в гостинице проживало двое из обвиняемых в совершении теракта, 25-летний Фаридун Шамсиддин, будущий главарь всей группы, и Рачабализода Саидакрами Муродали. Оба вылетели из Турции в Москву одним рейсом 2 марта, предположительно получив все надлежащие инструкции. Именно Шамсидин Фаридуни контактировал с тем, кого он назвал «проповедником», заказавшим массовое убийство людей за деньги. Он же отвечал за инструктаж и распределение ролей. Понятно, что «проповедник» – это не агент Папы Римского, и не пастор в белом воротничке, и не отмороженный «азовец»; это именно исламист.

Почему-то пресса и ответственные спикеры не хотят рассматривать всерьез заявление ИГИЛ(*ИГИЛ—запрещённая в России организация), взявшего на себя ответственность за теракт. Такое отношение кажется мне по меньшей мере легкомысленным. Речь идет о своеобразном подразделении ИГИЛ – конкурирующей с талибами «провинции Исламского государства Хорасан» (*ИГИЛ—запрещённая в России организация), в которой состоят выходцы из Афганистана и стран Средней Азии. Вот эти – действительно радикальные исламисты, радикальней некуда. Сколько их проникло в Россию под видом «незаменимых специалистов» – гастарбайтеров – никому не известно. И они вполне могут стоять за организацией теракта, которая, как отмечено выше, носит отпечаток кустарщины, что вполне согласуется со всей гипотезой.

Другие варианты – от Израиля до «Азова»





У исполнителей теракта были свои кураторы-кукловоды, это очевидно. Скорее всего, я убежден, из числа воинствующих исламистов, радикальных или не очень – неважно. Но ведь и у этих кукловодов могли быть, в свою очередь, собственные кукловоды. Кто именно?

Вот тут уже вполне можно вести речь об Англии и Америке, любящих загребать жар чужими руками и заинтересованных в дестабилизации внутренней обстановки в России, в «маленькой гражданской войне» с мигрантами ради срыва нашего наступления на Украине. Они вполне могли воздействовать на игиловцев, подстрекнуть их.

Но есть и еще один субъект мировой политики, который мог бы быть заинтересован в том, чтобы столкнуть лбами Россию с мусульманским сообществом, с миром Ислама. Это Израиль. Еврейское государство долго испытывало наше терпение, практически открыто поддерживая Украину в войне с Россией, – и доигралось в конце концов. В ответ на такое поведение Россия вернулась к старому проверенному советскому курсу на Ближнем Востоке: лицом к арабскому миру, спиной к Израилю. За что она уже получила порцию проклятий и угроз от израильского истеблишмента и даже критику от своих «полезных евреев» – Якова Кедми и Евгения Сатановского, занявших произраильскую позицию. Все они в один голос твердят, что мы еще пожалеем о таком своем выборе. Так что, по моему мнению, теракт вполне мог быть инспирирован Израилем, у которого не исключены свои закулисные варианты воздействия на ИГИЛ (*ИГИЛ—запрещённая в России организация), с одной целью: заставить Россию отказаться от какого-либо сотрудничества с миром Ислама, посеять к нему недоверие. Если так, то план явно сорвался.

Наконец, имеется вариант, в котором вполне могут сочетаться интересы и участие самых разных сторон, включая все названные, даже Украину. Но только не официальную Украину Зеленского и Буданова, а ту «незалежную и самостийную неньку-лельку», о которой мы как-то забыли в условиях большой войны, а ведь она никуда не делась. Я имею в виду ту силу, которая стала движителем майдана и последующих преобразований страны в Бандерляндию, – украинских националистов. Вспомним о том, что целую группу главарей «Азова», взятых в плен в Мариуполе, отдали в обмен на Медведчука и отправили… куда? Правильно, в Турцию, в Стамбул. Где эти активные люди, помешанные на ненависти к России и русскому народу, провели немало месяцев. За это время они вполне могли найти себе друзей из числа радикальных исламистов, угнездившихся в Турции, и войти с ними в рабочий контакт, проработать план совместных действий по нанесению удара по России. На эту мысль меня натолкнуло сообщение Следственного комитета от 28 марта о том, что террористам переводились значительные денежные средства и даже криптовалюта с территории Украины, на которые осуществлялась подготовка к совершению теракта.

Конкретный спонсор не указан. Деньги могли переводить не обязательно укронацисты, в чем нас уверяет СК, а, например, чеченцы-антикадыровцы, воюющие в рядах ВСУ и наверняка имеющие связи с единоверцами – ваххабитами из ИГИЛ(*ИГИЛ—запрещённая в России организация). Или те же игиловцы, живущие на Украине. Но если средства шли от «азовцев», то именно в таком варианте одно увязывается с другим: идея и деньги от креативных укронацистов; отбор кадров, инструктаж и комплектация от игиловцев и диаспоры; кураторство от Вашингтона, Лондона или Иерусалима. Отсюда, кстати, и кустарщина в исполнении – типичная самодеятельность «низшего эшелона». Зато все наши «друзья» при делах, каждому нашлась роль.

Не могу сказать, что мне самому кажутся убедительными эти сложные конспирологические построения. Скорее всего, все-таки, за терактом стоит один ИГИЛ(*ИГИЛ—запрещённая в России организация).

Только надо подчеркнуть в этой связи: если заказчиком вполне, на мой взгляд, могли быть игиловцы, радикальные исламисты, то исполнители теракта – из другого теста, и двигали ими другие мотивы. Прав наш Патриарх Кирилл, правы и мусульманские религиозные деятели России, которые утверждают, что дело тут не в конфликте мусульман с православными. Потому что конфликт носит не конфессиональный, а сугубо национальный характер. Попробую это доказать.

Некомплиментарный народ

Некогда историк Лев Гумилев ввел понятие, которым сегодня широко пользуются как ученые историки, так и публицисты: комплиментарность/некомплиментарность. Потому что под этим словом скрывается реальное явление, многократно фиксируемое хронистами всех эпох. Оно расшифровывается как способность/неспособность разных народов мирно и бесконфликтно уживаться друг с другом на протяжении всего исторического пути. А это зависит от отношения народов друг к другу: доброжелательного, уважительного, приязненного, равноправного – или нет.

Почему я поднимаю здесь этот вопрос? Потому что все исполнители теракта и абсолютное большинство связанных с ними лиц – таджики по национальности. Нравится это кому-то или нет, но перед нами факт, который невозможно отрицать и глупо и даже преступно не учитывать. Ведь террористы мотивировались явно не религией. Они вели себя не как шахиды, не выкрикивали никаких исламистских лозунгов, не кричали извечное «Аллах акбар!» Даже если их вербовали исламисты, даже если игиловцы, они явно нажимали на другие кнопки, не задействуя фактор исламского радикализма. А ведь надо было найти людей, для которых убить полторы сотни русских, которые ничего плохого им не сделали, просто так, ни за что, вернее, за то, что они русские, – это пустяк, не особо сложное дело. Даже за относительно небольшие деньги. И таких людей нашли. Как на подбор – исключительно среди таджиков. Спрашивается: почему ставку делали именно на таджиков? Это надо хорошо понимать, и я постараюсь разъяснить.

Важно также отметить в этой связи, что до начала планирования террористы не были знакомы, они жили в разных местах, а это значит, что кураторы давно «положили глаз» на них, произвели оценку и отбор. А это можно было сделать только в самой России, причем по горизонтальным связям внутри таджикской диаспоры, никак иначе. Участников для подобных серьезных мероприятий не берут первых попавшихся с улицы, их фильтруют, на них собирают характеристики, рекомендации. Надо было тщательно перебрать десятки кандидатов на роль исполнителей, причем в разных регионах страны – от Краснодара до Ярославля. В СМИ пишут, что вербовка шла через телеграм-канал, организованный афганским крылом ИГИЛ «Вилаят Хорасан» (*ИГИЛ—запрещённая в России организация), но только через Интернет этого не сделать, нужны личные контакты, без участия диаспоры такое невозможно. А это, в свою очередь, совершенно определенно говорит о том, что хотя «доводка» исполнителей производилась ответственными кураторами в Стамбуле, но основные организаторы, отбиравшие и проверявшие кадры, жили и, скорее всего, живут в России. Отметим этот факт.

Так что прежде, чем рассуждать далее, надо спросить себя: а комплиментарен ли по отношению к русским таджикский народ? Как он к нам относится? Любит ли, уважает ли, хочет ли дружить с нами на равных? Не похоже.

Что мы видим сегодня на государственном уровне? В целом Таджикистан, хоть и является членом ОДКБ, но осуществляет нелояльную по отношению к нам политику. Известно, что Запад ведет с Россией необъявленную прокси-войну. И в этих условиях МИД Таджикистана открыто угрожает тем своим гражданам, которые вздумают заключить контракт с ВС РФ. Больше того: летом 2022-го года (СВО уже в разгаре) наш так называемый союзник проводит военные учения вместе с Америкой. А в июне 2023 года провел учения «Снежный барс» вместе с США, Нидерландами и Румынией, нашими непосредственными противниками. Как в Грузии и на Украине, в Таджикистане созданы и работают американские биолаборатории, что представляет для нас определенную опасность. А если в ООН идет голосование по каким-то важным для Москвы вопросам, Душанбе непременно воздерживается, нас не поддерживает.

Наконец, вот вопиющий факт: когда наша Генпрокуратура и Следственный комитет решили провести ряд проверок мигрантов-гастарбайтеров на предмет выявления нелегалов и других нарушителей закона, таджикский МИД направил возмущенную ноту нашему правительству типа «Руки прочь от наших соплеменников!» и пригрозил направить в Москву комиссию по проверке наших силовых структур, не нарушают ли они права таджикских мигрантов. Каково?!

Перейдем с государственного уровня на уровень этнополитики. Заглянем в недавнее прошлое. По последней советской переписи населения численность представителей российских этносов в Таджикской ССР к 1989 г. достигла 490 тыс. человек, а этнические русские составляли 3,7 % населения республики. Но в первой половине 1990-х годов из Таджикистана началось повальное бегство русских в Российскую Федерацию. Через 20 лет, согласно переписи 2010 года, там их оставалось менее 35 тысяч человек, то есть примерно 7 % от былой численности, а 93 % – бежали оттуда. Сейчас, еще через 15 лет, и это количество уменьшилось. Бегство (бежали все кто мог) было вызвано чудовищными преследованиями и беспределом со стороны таджиков. В 1997-1999 гг. я занимал должность замдиректора по науке Института стран СНГ. Через мой кабинет проходили десятки беженцев из Таджикистана, многие руководители беженческих и переселенческих организаций. Волосы дыбом стояли от их рассказов по горячим (очень горячим!) следам о том, что таджики творили с русскими. И творили вполне осознанно, руководствуясь определенными идеями. Которые на митингах «исламско-демократической оппозиции» озвучивала, к примеру, поэтесса Гурлусхор Сафиева, сокрушавшаяся о «поруганной северными варварами прекрасной темноглазой родине». Она же называла Великую Отечественную войну «российской мясорубкой, куда загнали таджиков», и предрекала, что «час расплаты наступил, и пусть кровь смоет русскую грязь». На основании всего услышанного от живых свидетелей я сделал тогда вывод: таджики – не дружественный, не комплиментарный русским народ. Самый подходящий для вербовки боевиков.

«Не хочу работать на русских»

Сегодня Таджикистан переполнен молодежью, большинство которой родилось уже после распада СССР: почти 70 % населения составляют люди до 35 лет от роду. Они массово едут в Россию (по некоторым оценкам, у нас оказалась примерно треть населения Таджикистана) в поисках заработка и чтобы увернуться от гнета сурового режима Эмомали Рахмона. С какими чувствами они оседают на русской земле? Вот несколько только самых свежих примеров.

Информация от 25 марта с.г. «На Урале завершился судебный процесс по делу об убийстве школьника. Гражданина Таджикистана обвиняют в том, что он зарезал мальчика возле ТЦ в апреле 2023 года. В зале суда – обвиняемые вели себя агрессивно… На скамье подсудимых – 20-летний нелегальный мигрант Шахром Миров, 18-летние близнецы Заир и Таир Джалиловы, а также 33-летние Нажмиддин Имомов, Абдулвахоб Сабуров и Ислом Ахмадов… "Они реально чувствуют себя героями, поскольку имеют значительную моральную поддержку в среде своих единомышленников”, – высказался Кабанов (председатель Национального антикоррупционного комитета. –А.С.), объясняя "показательную" улыбку одного из убийц. Позже, один из подсудимых громко заявил: "Зарезал пацана, перережем и всю Россию”»[1].

«Продавец мясного отдела на рынке в Новосибирске, который находится в центре города, написала заявление в полицию на таджика Далерджона Ачилова. Женщина просит правоохранителей проверить его по линии экстремизма и ни в коем случае не давать мигранту Российское гражданство, на которое он уже подал документы. Сибирячка несколько лет терпела радикальные высказывания своего коллеги-мясника, но последней каплей стало его эмоциональное пожелание смерти ее сыну и всем русским бойцам, находящимся в зоне СВО»[2]. Этот таджик не раз открыто высказывал свою ненависть к русским, о чем достаточно материалов в Интернете.

А вот что 28 марта отметил Первый русский канал «Царьград»:

«В мигрантских чатах, пабликах и комментариях подвидео из "Крокус Сити Холла" – нескрываемое ликование людей стаджикскими никами, пишущих схарактерными грамматическими ошибками...

Музыкальный исполнитель иэтнический таджик Руслан Алиев, песни которого звучат вчайханах и кальянных всей страны, по-своему поучаствовал втраурных мероприятиях после теракта. На канале вYouTubеон начал лайкать нацистские комментарии имнения соотечественников, одобряющих бойню в "Крокус Сити Холле"…

В Башкирии арестован еще одинпофамилии Абсалямов. Он внецензурной форме заявил, что вего республике траура нет, аМоскву вообще следует взорвать. Теперь еще долго Абсалямов небудет записывать стримы: ему грозит семь лет тюрьмы запубличные призывы к осуществлению террористической деятельности»[3].

В Петербурге задержали молодого мигранта таджика, который под новостью о теракте написал, что жертвы «неверующие и их можно стрелять». При задержании пытался оправдаться тем, что это-де была шутка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Очень ярким высказыванием отметился самый молодой участник банды, напавшей на Крокус-Сити-Холл, – 19-летний уроженец Душанбе Мухаммадсобир Файзов. Он какое-то время работал в Иваново парикмахером, но вскоре уволился. «Уходя он бросил фразу, что не хочет работать на русских и ему проще со своими»,–сообщил его бывший работодатель[4]. Спрашивается, зачем же ты приехал в Россию, если не хочешь работать на русских? Ответ на этот вопрос Файзов дал с автоматом в руках.

Перед нами в этих срезах предстает главное: массовое отношение таджиков к к России и русским. Интересно, что не русские выражают ненависть к приезжим, которые ведут себя как оккупанты на чужой земле, а сами мигранты, таджики и другие, транслируют ненависть к русским, не стесняясь. Как будто мы им что-то должны, а они тут на нашей земле и за наш счет свободно самоутверждаются. Яркий пример некомплиментарного народа, жить с которым в обнимку у нас не получится.

От подобного отношения – один шаг до прямого предательства и враждебной деятельности против нас, примеров тому много. Вот только пара последних эпизодов. Глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщает в своемTelegram-канале: «Суд привлек к административной ответственности гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду по ч.3 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства). Файзулохонзода состоит в группе в ТГ, где эмиссарами террористической организации ИГИЛ(* ИГИЛ - запрещённая в России организация) проводится вербовка лиц для совершения терактов в РФ. Лица, совершившие теракт в "Крокус Сити Холле" 22.03.2024, были завербованы в этом же Интернет-сообществе»[5]. После того, как выяснилась его причастность к экстремистскому чату, по нему вынесли постановление о выдворении из страны. И еще: «29-летний уроженец Таджикистана Кахрамон Мерганов был задержан в Москве по подозрению в связях с незалежной разведкой… В ходе досмотра в телефоне Мерганова были обнаружены переписки с гражданами Незалежной и Таджикистана антироссийского характера»[6].

Какой вывод из всего сказанного? Кто бы ни стоял за терактом в Крокус-Сити, сам теракт стал возможен только благодаря одному фактору: национальной вражде, национальной ненависти, которую многие таджики питают к русскому народу. Эту ненависть и вражду не надо разжигать, и я – упаси Боже! – этим не занимаюсь. Они и так горят ярким пламенем, и я только констатирую этот факт. Но этот факт нужно знать, понимать, учитывать и делать правильные выводы, если мы не хотим жить в собственной стране с оглядкой и видеть в каждом встречном азиате потенциального убийцу и насильника с ножом за пазухой.

Преступность имеет национальность

Теракт только проявил, сделал очевидным то, что держалось до поры под спудом: истинное отношение массы таджиков к нам, русским. То, что национальность, якобы, не имеет тут значения, – это ложь и позиция страуса.

Здесь приходится поставить вопрос о том, что такое диаспора. Это этническая общность, проживающая вне страны своего происхождения более или менее компактно, практикующая взаимовыручку и этнический фаворитизм, стремящаяся создать для своих участников среду, привычную в этнографическом отношении, в том числе языковую, культурную и религиозную. Наличие в России диаспор заставляет ставить вопрос: где грань предельно допустимой концентрации (ПДК) в отношении мигрантов? Когда надо начинать бить тревогу по поводу их чрезмерной численности и плотности? Критерий есть, он ясен и понятен: тогда, когда возникают анклавы, зоны их компактного расселения, когда они организуют свои кишлаки в наших селях и микрорайонах. Вот признак того, что дело зашло слишком далеко и пора «прореживать грядки».

Главная причина – в том, что роль диаспор в развитии этнической преступности очевидна. И пример данного теракта тому подтверждение. «Людей в схеме могли быть десятки: особенно если учесть, что, по предварительным данным, подбирали террористов по отдельности, к каждому может тянуться своя цепочка посредников», –отметил в беседе с «Царьградом» полковник ФСБ в запасе Геннадий Забелин. И канал справедливо резюмировал: «Так и работает диаспора».

Давайте обратимся к фактам. Все преступники оказались гражданами Таджикистана. Все относятся к одной категории лиц: мигранты, гастарбайтеры. Зарегистрированы в Новосибирской, Ярославской, Ивановской и Самарской областях, имеют на руках российские паспорта (напомню, что между Россией и Таджикистаном все еще действует договор о признании двойного гражданства). Ключевая фигура – Шамсидин Фаридуни, распределявший задания, оружие, деньги, державший связь с неким «проповедником», курировавшим теракт. Он был зарегистрирован в Подмосковье (Красногорск) и работал на паркетной фабрике в Подольске. Пытался подтянуть в Москву родственников из родных мест, обещая нетрудную работу (мы уже знаем, какую) за приличное вознаграждение, но те не повелись.

Террористы жили и готовились к теракту не в безвоздушном пространстве, они опирались на представителей диаспоры, которых следствие уже вычислило и привлекло к дознанию. Так, Алишер Касимов сдал преступникам квартиру. А семья таджиков Исломовых, давно проживающая в Твери, обеспечила боевиков машиной марки «Рено», на которой они прибыли к месту преступления и потом пытались скрыться. СК утверждает также, что они вступили в террористическую группу в январе и марте этого года, снабжали боевиков информацией и оплатили им тренировку в турецком лагере для террористов. Отец Исроил Исломов гражданин Таджикистана. Его сын Диловар, 24 лет, продал Фаридуни отцовскую машину, а другой сын Аминчон, 33 лет, передал ему 45 тысяч рублей для поездки в Турцию, где боевиков готовили в «лагере для убийств».

Еще один член таджикской диаспоры, предположительно Назримад Лутфуллои, причастный к теракту, участвовал в схеме финансирования террористов. Как сообщили 28 марта в Следственном комитете России, он передал Шамсидину Фаридуни банковскую карту, на которой были деньги для подготовки атаки на «Крокус».

Перед нами наглядный пример того, каков образ деятельности диаспоры; они все связаны взаимовыручкой и всесторонней поддержкой: один оплатил «командировку» на инструктаж в Турцию, другой обеспечил машину, третий – квартиру, четвертый помог с электронным кошельком и т.д. По неофициальной информации каждый террорист мог иметь свою цепочку посредников, подбираемых по отдельности, общей численностью до 25 пособников. Очень характерно: на заседания суда от диаспоры являются целые семейные кланы, держатся сплоченно, солидарно, переживают за своих, за преступников, отнюдь не за невинных жертв чудовищного расстрела.

Отдельно хочу обратить внимание на то, что мигранты из Средней Азии не только активно закупаются оружием в соответствии с российскими законами, не препятствующими этому, но и являются завсегдатаями клубов MMA (от англ. Mixed martial arts — это современные смешанные единоборства). Именно в один из таких клубов любил заглядывать самый молодой из террористов, Мухаммадсобир Файзов, тот самый, что не пожелал «работать на русских». А по признанию соседа по дому, в одном из залов ММА регулярно занимался другой террорист, Далерджон Мирзоев. Эти клубы давно стали «точками сбора» азиатских диаспор, где тренируются, возможно, будущие боевики, проходит физическую подготовку наша внутренняя «армия джихада». Гипотетическая, пока. И это тоже – характерная черта образа жизни диаспор.

Кстати о Мирзоеве. Его родной брат Равшанджон, как теперь выяснилось, состоял в ИГИЛ(*ИГИЛ—запрещённаявРоссииорганизация)и воевал в Сирии, в Таджикистане он в розыске, а семья под наблюдением. Красочная деталь. А вот еще: на днях стало известно о том, что Шамсидин Фаридуни, несмотря на молодость, у себя на родине был судим за сексуальные домогательства и провел несколько лет в тюрьме. Нужны ли нам подобные новые граждане, коих может оказаться немало? Но ведь кто-то же выдал им российское гражданство!

Похоже, что привлеченными к следствию в Москве таджиками дело не ограничится, поскольку в самом Таджикистане под контролем президента Эмомали Рахмона начато следствие, и девять жителей пригорода Душанбе уже задержаны за связь с исполнителями теракта в «Крокус Сити Холле», сообщило 29 марта РИА Новости.Эти же люди подозреваются в контактах с ИГИЛ(*ИГИЛ—запрещённаявРоссииорганизация), о чем рассказали представители спецслужб Таджикистана, в оперативных мероприятиях которых принимали участие также и российские силовики, находящиеся в Душанбе.

Как далеко зайдет следствие, предсказать не берусь, но ясно одно. Таджикская диаспора, вся, должна стать объектом самого пристального внимания наших силовых структур, всех без исключения, ей следует посвятить отдельную концептуальную разработку, чтобы целенаправленно работать над ее проверкой и зачисткой от нежелательного элемента.

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Возвращаясь к вопросу о том, кто и почему устроил теракт в Крокус-Сити-Холле, я хочу предложить читателю задуматься над еще одним вариантом. Конечно, за этим терактом могут стоять исламисты-экстремисты любого сорта, вплоть до воюющих на Украине чеченцев-антикадыровцев, или игиловцев, или представителей диаспор, решивших наказать «слуг шайтана», живущих не по шариату. Но есть и вероятность, что это месть за начавшиеся сравнительно недавно чистки среди мигрантов. И предупреждение, сигнал Бастрыкину и Краснову, своего рода давление на СК и прокуратуру, чтобы эти чистки прекратить. Мол, руки прочь от диаспор, а не то мы вам еще и не такое устроим!

Да, такая цель тоже могла быть среди прочих у тех, кто замутил теракт. Не вижу в том ничего невероятного. И в этом случае нам нужно готовиться к возможному продолжению и быть сугубо бдительными. Контроль силовиков над диаспорами обязан стать тотальным. Кошмар Крокус-Сити-Холла не должен повториться.





* ИГИЛ — запрещённая в России организация.