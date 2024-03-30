Одна из причин, почему снова поехала в Белгород, была та, что мне необходимо было дописать стихотворение. Это звучит почти эгоистично, но недописанное стихотворение мучительно, а я из-за особенностей воображения способна что-то такое писать только "на натуре".



Белгороду



Розово-серый город.

Город на грани фронта.

Он для кого-то дорог.

Родина для кого-то.

Ты здесь всего приезжий.

Ты здесь всего на сутки.

Утро над храмом брезжит

Синим, как незабудки.

Здесь не забыть про запах

Дыма, дождя, тревоги.

Что нам готовит запад?

Знают ли на востоке?

Быт здесь уже нарушен,

Но, пока дремлет лихо,

Всюду вокруг – снаружи –

Чисто и очень тихо.

К ночи всё повторится:

Город вмиг замирает.

Люди спешат укрыться.

Люди уже всё знают.



Вспыхнул над перекрёстком

Шар золотистой пены,

И от легчайших блёсток

Вдруг задрожали стены,

И с каждым новым взрывом

Был для тебя роднее

Город, где мир с надрывом

Место давал войне и

Памяти – без усилий:

Раз уж который кряду

Карту границ России

Чертят опять снаряды:

В Белгороде, Донецке –

Больше и нет различья –

Бьётся в узле советском

Русское приграничье.



Лишь для весны неважно,

Что человек устроит –

Зелень от камуфляжа

Сменится вновь – листвою,

В город вернутся дети,

Город залечит раны,

И вспоминать о смерти

Станет немного странно,

Но и когда поблёкнет,

Ты позабыть не сможешь

Той несказанно лёгкой

Слишком весомой дрожи.

