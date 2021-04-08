В Египте нашли хорошо сохранившийся город возрастом почти три с половиной тысячелетия

Археологи нашли на юге Египта затерянный в песках город возрастом более 3,4 тыс. лет. Руководитель совершившей открытие экспедиции Захи Хавасс отметил:

"Город, который назывался "Вознесение Атона", был крупнейшим административным и промышленным поселением Египта на западном берегу Нила в Луксоре. Уже в те времена город был разделен на улицы, а дома достигали в высоту трёх метров".

Предположительно, он был основан фараоном Аменхотепом III в XIV веке до нашей эры (около 1388-1351 гг. до н. э.).

Обнаружен город был случайно, археологи искали погребальный храм Тутанхамона:

"Уже через несколько недель из-под песка начали проявляться строения из сырцового кирпича, и мы были поражены, когда поняли, какой огромный город открывается нашему взору. Он хорошо сохранился, стены домов остались почти целыми, а многие помещения были заполнены утварью, как будто жители просто ушли, оставив всё на своих местах".

По словам Хавасса, на протяжении тысячелетий археологические слои оставались нетронутыми.