Затулин призвал "давать по рукам" за таджикофобию

По мнению Затулина, за ксенофобию будет стыдно "не только нам, но и следующим нашим поколениям".
В то же время, Затулин не уверен
, что Таджикистан согласится экстрадировать своих граждан, причастных к теракту в "Крокус Сити Холле".
Ранее в Петебурге арестовали
уроженца Таджикистана, который в соцсетях оправдывал теракт, совершённый его соотечественниками.
По данным
телеграм-канала "Многонационал", в Мариуполе, ДНР, в одном из частных домов обнаружено нелегальное молельное помещение, организованное гражданами Таджикистана и Украины, которые ранее проходили обучение в зарубежных исламских центрах. В молельном помещении в разгар рабочего дня находились более тридцати выходцев из Средней Азии, среди которых распространялась экстремистская литература.
В Калужской области суд приговорил
23-летнего гражданина Узбекистана к восьми годам колонии строгого режима за попытку изнасиловать шестнадцатилетнюю местную жительницу.