 

Затулин призвал "давать по рукам" за таджикофобию

 

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин призвал пресечь "исламофобию и таджикофобию" в РФ после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Он заявил, будто в России "есть персонажи, которые... пытаются представить ситуацию так, что все таджики, которые существуют, — это все враги России и потенциальные террористы", и "таким людям надо давать по рукам".

По мнению Затулина, за ксенофобию будет стыдно "не только нам, но и следующим нашим поколениям".
В то же время, Затулин не уверен, что Таджикистан согласится экстрадировать своих граждан, причастных к теракту в "Крокус Сити Холле".
Ранее в Петебурге арестовали уроженца Таджикистана, который в соцсетях оправдывал теракт, совершённый его соотечественниками.
 
По данным телеграм-канала "Многонационал", в Мариуполе, ДНР, в одном из частных домов обнаружено нелегальное молельное помещение, организованное гражданами Таджикистана и Украины, которые ранее проходили обучение в зарубежных исламских центрах. В молельном помещении в разгар рабочего дня находились более тридцати выходцев из Средней Азии, среди которых распространялась экстремистская литература.
 
В Калужской области суд приговорил 23-летнего гражданина Узбекистана к восьми годам колонии строгого режима за попытку изнасиловать шестнадцатилетнюю местную жительницу.


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