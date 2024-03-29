Затулин призвал "давать по рукам" за таджикофобию

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин призвал пресечь "исламофобию и таджикофобию" в РФ после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Он заявил, будто в России "есть персонажи, которые... пытаются представить ситуацию так, что все таджики, которые существуют, — это все враги России и потенциальные террористы", и "таким людям надо давать по рукам".

По мнению Затулина, за ксенофобию будет стыдно " не только нам, но и следующим нашим поколениям". В то же время, Затулин не уверен , что Таджикистан согласится экстрадировать своих граждан, причастных к теракту в "Крокус Сити Холле". Ранее в Петебурге арестовали уроженца Таджикистана, который в соцсетях оправдывал теракт, совершённый его соотечественниками. в одном из частных домов обнаружено нелегальное молельное помещение, организованное гражданами Таджикистана и Украины, которые ранее проходили обучение в зарубежных исламских центрах. В молельном помещении в разгар рабочего дня находились более тридцати выходцев из Средней Азии, среди которых распространялась экстремистская литература. По данным телеграм-канала "Многонационал", в Мариуполе, ДНР,

В Калужской области суд приговорил 23-летнего гражданина Узбекистана к восьми годам колонии строгого режима за попытку изнасиловать шестнадцатилетнюю местную жительницу.

