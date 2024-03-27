Есть две урны: в одну надо отправлять сразу и без разговоров садистские крики восторга по поводу внешнего вида задержанных террористов, а во вторую — причитания абстрактных гуманистов по тому же поводу.





В рациональном поле есть две позиции — одна про то, что эта демонстрация таки имела практический смысл, поскольку посылает недвусмысленный сигнал их потенциальным последователям о том, что их ждёт: у них, конечно же, нет национальности, но зато есть глаза и уши, чтобы видеть и слышать. И вторая — про то, что это всё «хуже чем преступление, это ошибка».





У меня нет готового мнения.





Если это ошибка — тогда надо всё-таки объяснить, как ещё по-другому ясно и прямо донести послание «ребятам» ((с)Тимати), уже не им самим, а таким как они — людям простым, некнижным и человеколюбием не обременённым. Потому что альтернативный сценарий — когда они сидят на той же скамье за решёткой, но довольные и ухмыляющиеся, зная, что в тюрьме у них будет трёхразовое питание и помощь от братьев, позволяющая даже на зоне неплохо устроиться — ну тоже такое себе.





Если это не ошибка — тогда… проблема в том, что, как и РЭБ, такие послания это оружие ненаправленного действия, основная проблема с которым — воздействует не только на целевой объект, но и на всё, что оказалось в поле его работы. И основной сопутствующий ущерб — именно на своих, потому что плохо и опасно раскармливать внутреннего садиста в нашем обществе. Потом ещё нахлебаемся с ним, вот почему.





Мой принцип с самого начала СВО — сохранять голову холодной, не дать себя увлечь ярости берсерка, беречь сознание и от чужой, и от своей пропаганды (а пропагандисты, как никто, склонны сваливаться в штопор истерики). Всех, кто базово согласен с таким подходом, приглашаю в дискуссию по вопросу. Но вот если ты садист или, наоборот, гуманист — проходя мимо, проходи себе дальше.