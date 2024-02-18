 

Missile is the message

По поводу того, имела ли Авдеевка стратегическое значение.

Начну издалека. В статье Залужного в CNN, незадолго до его отставки, была одна брошенная вскользь фраза: «Attack operations can have psychological objectives». Она никак не вытекала из логики повествования, и ничем не продолжается, но вот когда я её прочитал, я таки вздрогнул. Потому что понял, что они имеют в виду под psychological objectives.

Один военный аналитик говорил мне: мы имеем дело с определённым стилем ведением войны. Когда террор органично встроен в общую логику планирования операций — военных, информационных, дипломатических и т.д. Как с атаками на Белгород, или теми же обстрелами Донецка. Missile is the message, сказал бы новый Маклюэн. Регулярное массовое и «точечное» убийство гражданских не имеет никакого военного смысла в логике «обычной» войны. Но в логике такой «гибридной» войны — оно имеет абсолютный приоритет: это послание.

Звучит оно так: мы вас убивали, убиваем и будем убивать прямо у вас дома, и вы ничего не можете с этим сделать, несмотря на Путина, Шойгу и всю свою армию. Вы должны помнить об этом каждый день, а мы будем напоминать. Поэтому у вас два выбора — либо сдаться, либо озвереть и начать отвечать тем же: нас устраивают оба варианта.

Именно для этого и нужна была Авдеевка: как единственное место, откуда можно было чуть ли не каждый день безнаказанно лупить по Донецку из ствольной артиллерии — а у неё, при всех недостатках, есть одно преимущество перед реактивной: перехватить летящий снаряд средствами ПВО невозможно.

Напомню сказанное Порошенко задолго до февраля 22-го: «ваши дети будут сидеть в подвалах».

Поэтому да, Авдеевка имела именно стратегическое значение. В рамках избранной ими стратегии террористической войны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Главком ВСУ Залужный отправлен в отставку, назначен новый главком ВСУ
» Российский губернатор призвал к трибуналу над "зачинателями и бенефициарами пандемии"
» В РФ впервые вынесен приговор за реабилитацию нацизма
» Памяти осетинской войны
» США сами нашли себе Чечню
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Missile is the message

Missile is the message

О политическом статусе еды

О политическом статусе еды

Спасти рядового Диснея

Спасти рядового Диснея

Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Благие намерения и бутылочные горлышки

Благие намерения и бутылочные горлышки

Экзистом и нанопсихология

Экзистом и нанопсихология

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Родители отметили неспортивное поведение команды Дагестана на детско-юношеском турнире по регби в Петербурге

  • 19:32
  • 120

Путин отметил, что РФ продолжает платить Украине за транзит газа; Боррель считает, что войну выиграют дроны и искусственный интеллект

  • 19:07
  • 128

Выставка о сказках Пушкина открылась в Орловской области

  • 18:41
  • 119

Украинцы атакуют российские регионы, в ДНР тяжело ранены дети

  • 18:33
  • 124
Missile is the message

Missile is the message

Подключите Южную Осетию к Госуслугам

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru