В Москве таксист-мигрант наехал на женщину и пытался скрыться при поддержке соотечественников

21 марта во дворе жилого дома в Москве такси под управлением мигранта из Средней Азии наехало на 43-летнюю женщину на тротуаре. После ДТП водитель хотел скрыться, а пострадавшая попыталась преградить ему путь. Тогда таксисту на подмогу пришли его соотечественники — сотрудники коммунальной службы — и дали в грубой форме отпор женщине.

Проводится доследственная проверка.