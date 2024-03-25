 

В Москве таксист-мигрант наехал на женщину и пытался скрыться при поддержке соотечественников

 

21 марта во дворе жилого дома в Москве такси под управлением мигранта из Средней Азии наехало на 43-летнюю женщину на тротуаре. После ДТП водитель хотел скрыться, а пострадавшая попыталась преградить ему путь. Тогда таксисту на подмогу пришли его соотечественники — сотрудники коммунальной службы — и дали в грубой форме отпор женщине.

Проводится доследственная проверка.

 

В Ставропольском крае водитель-армянин на "Гелендвагене" насмерть сбил водителя ДПС, а также остановленного им водителя на островке безопасности и сбежал. Его удалось задержать. 
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APN.ru