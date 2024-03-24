Люди - дроны

Наблюдая за «войной интерпретаций» вокруг Крокуса, решил сказать несколько важных вещей.





1. То, что вся госмедийка бросилась купировать мигрантскую тему — понятно и неудивительно, но оттого не менее унизительно. И скорее способно привести к обратному эффекту: новому расколу между властью и гражданами, после недавней консолидации вокруг флага на выборах.





2. В том, что в случае с Крокусом дело не в мигрантах, а в «программистах» живых бомб (на чём настаиваю и я), не отменяет того факта, что мигрантская среда — естественная и наиболее податливая питательная среда для вербовки. И увеличение числа мигрантов автоматически означает тем самым увеличение рисков таких атак.





3. С другой стороны, террористка Трепова, убившая Татарского, и тётки, пытавшиеся залить зелёнкой урны на избирательных участках, это НЕ мигранты — но их «обработали» ровно по тому же сценарию. То есть это две _разные_ проблемы — проблема мигрантов и проблема «живых бомб», создаваемых вражескими «энэлперами». Смешивать их в одну — значит, во-первых, действовать по сценарию врага, а во-вторых — не решить ни ту, ни другую.





4. Проблему мигрантов решать необходимо. Но она нерешаема путём одних только ограничительных мер на границе. Необходимо менять модель хозяйства — добиваясь ситуации, когда использование рабского труда — невыгодно, затратно и опасно, а все, кто ноет про «дефицит рабочих рук» — записываются в лоббисты и разводилы, пытающиеся максимизировать свои прибыли за счёт общественных издержек.





5. Проблему манипуляторов решать также необходимо, причём не менее срочно. Авторов таких «сценариев», как КСХ, надо находить и обнулять — максимально оперативно и высокоточно. Но гораздо важнее бить по коммуникативной инфраструктуре — всем этим «проповедникам», они же «сотрудники колл-центров» и т.п. Короче, по «доброй машине пропаганды», как называл свой колл-центр в одну из прошлых исторических эпох один из таких «проповедников». И делать это надо, не разбираясь особо, что конкретно она, эта машина, пропагандирует: борьбу за свободу, быстрое обогащение или религиозный экстремизм. Всё это — не более чем версии или разновидности «скриптов», конечная цель которых одна — замена собственной воли волей «наставника», с последующей неизбежной стадией перехода к выполнению «миссий».