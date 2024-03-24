 

Люди - дроны

Во всём происходящем сейчас для меня есть только один по-настоящему тревожный момент. Это продемонстрированная нашим противником — не в первый уже раз, но впервые в достаточно массовом масштабе — способность превращать людей в живые дроны-камикадзе посредством манипулятивных разводок. Для кого-то простых, для кого-то более сложных, но суть одна. В недавнем подкасте ВПФ про «украинский ум» мы с Семёном Ураловым немного обсуждали эту особенность небратьев — их маниакальную любовь именно к манипулятивным практикам, к подавлению воли и превращению других людей в управляемых зомби. И это весьма давняя особенность тамошней культуры — напомню, тот же Кашпировский — он ведь из Винницы. Да и Мария Дэви Христос, и много кто ещё, имя им легион.

Нет принципиальной разницы между тёткой-пенсионеркой, которой пообещали списать кредит, если она взорвёт петарду на избирательном участке, между околофутбольным уличным бойцом, которого «подловили» на теме белой расы и завербовали в нацбаты, между изряднопорядочным столичным интеллигентом, которого развели на борьбе с кроваво-чекистско-тоталитарным кремлёвским режимом, и между простым работягой из Днепропетровска, которому внушили, что его долг как мужчины защищать свою страну и свой дом от вторгшихся орков.

Таких чертей никакими «искандерами» не победишь. Нужен, натурально, экзорцизм.

Нет никакой разницы между проповедником из интернета, который учил Дашу Тыковку ненавидеть рашистов-путинистов, и проповедником из интернета, учившим равшан-джамшутов ненавидеть неверных. Ну и сотрудником колл-центра, который учил, как долги списать с помощью тюбика зелёнки. Во всех трёх случаях ключевая фигура даже не он, а тот, кто пишет ему скрипты.

 

 

Наблюдая за «войной интерпретаций» вокруг Крокуса, решил сказать несколько важных вещей.

1. То, что вся госмедийка бросилась купировать мигрантскую тему — понятно и неудивительно, но оттого не менее унизительно. И скорее способно привести к обратному эффекту: новому расколу между властью и гражданами, после недавней консолидации вокруг флага на выборах.

2. В том, что в случае с Крокусом дело не в мигрантах, а в «программистах» живых бомб (на чём настаиваю и я), не отменяет того факта, что мигрантская среда — естественная и наиболее податливая питательная среда для вербовки. И увеличение числа мигрантов автоматически означает тем самым увеличение рисков таких атак.

3. С другой стороны, террористка Трепова, убившая Татарского, и тётки, пытавшиеся залить зелёнкой урны на избирательных участках, это НЕ мигранты — но их «обработали» ровно по тому же сценарию. То есть это две _разные_ проблемы — проблема мигрантов и проблема «живых бомб», создаваемых вражескими «энэлперами». Смешивать их в одну — значит, во-первых, действовать по сценарию врага, а во-вторых — не решить ни ту, ни другую.

4. Проблему мигрантов решать необходимо. Но она нерешаема путём одних только ограничительных мер на границе. Необходимо менять модель хозяйства — добиваясь ситуации, когда использование рабского труда — невыгодно, затратно и опасно, а все, кто ноет про «дефицит рабочих рук» — записываются в лоббисты и разводилы, пытающиеся максимизировать свои прибыли за счёт общественных издержек.

5. Проблему манипуляторов решать также необходимо, причём не менее срочно. Авторов таких «сценариев», как КСХ, надо находить и обнулять — максимально оперативно и высокоточно. Но гораздо важнее бить по коммуникативной инфраструктуре — всем этим «проповедникам», они же «сотрудники колл-центров» и т.п. Короче, по «доброй машине пропаганды», как называл свой колл-центр в одну из прошлых исторических эпох один из таких «проповедников». И делать это надо, не разбираясь особо, что конкретно она, эта машина, пропагандирует: борьбу за свободу, быстрое обогащение или религиозный экстремизм. Всё это — не более чем версии или разновидности «скриптов», конечная цель которых одна — замена собственной воли волей «наставника», с последующей неизбежной стадией перехода к выполнению «миссий».

 

 
 
 
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