 

В Чувашии чиновники захотели запретить оставлять детей с бабушками, но эта инициатива не нашла понимания

 
В Чувашии чиновники пригрозили штрафами семьям, в которых за детьми присматривают бабушки и дедушки. Отдел органа опеки и попечительства в Чебоксарского района 14 марта разослал письмо в образовательные организации с требованием собрать сведения о таких семьях. Начальница отдела Лариса Ильина заявила о недопустимости оставления детей под присмотром бабушек, дедушек и других родственников и попросила провести в школах разъяснительную работу с родителями «относительно юридического оформления опеки в случае их продолжительного отсутствия», а также предостеречь отцов и матерей, за детьми которых присматривают другие родственники, об угрозе штрафа до 500 руб. по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями своих обязанностей). 
Депутат Госдумы Ирина Филатова назвала эту инициативу «опасной и аморальной» и обратилась к главе Чувашии Олегу Николаеву и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. В регионе начата проверка. В итоге и.о замглавы администрации Чебоксарского муниципального округа Татьяна Иванова заявила, что письмо имело характер профилактический. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Тысячи детей безосновательно изымают из семей в РФ каждый год
» Россияне доверяют бабушкам и дедушкам, но предпочитают отдавать детей в детсады
» Правозащитная организация из Чувашии "Щит и меч" попросила Генпрокуратуру проверить Минюст
» Администрация Псковской области отстранила чиновников опеки
» В Санкт-Петербурге не могут понять, куда деваются дети гастарбайтеров, которые живут в городе вместе с родителями
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Позывной «Пассажир». Торжество прохановского символизма

Позывной «Пассажир». Торжество прохановского символизма

Роль НАТО для США будет иной?

Роль НАТО для США будет иной?

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Россию тестируют инфопробросами

Россию тестируют инфопробросами

Война архетипов

Война архетипов

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Чувашии чиновники захотели запретить оставлять детей с бабушками, но эта инициатива не нашла понимания

  • 16:20
  • 154

В Кремле заметили, что Россия находится в состоянии войны, и призвали к внутренней мобилизации

  • 12:12
  • 1 234

ООН приняла резолюцию о регулировании искусственного интеллекта; ИИ оповещает банки о лгущих клиентах

  • 12:05
  • 204

В России снимут многосерийный фильм о развитии украинского национализма

  • 09:37
  • 217

Украинцы атаковали роддом Белгорода, погибшие в Белгороде и Донецке

  • 09:28
  • 421

Следственный комитет Раменского не желает защищать несовершеннолетнего?

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru