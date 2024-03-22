В Чувашии чиновники захотели запретить оставлять детей с бабушками, но эта инициатива не нашла понимания
- 22.03.2024, 16:20,
- Новости
- 154
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
В Чувашии чиновники пригрозили штрафами
семьям, в которых за детьми присматривают бабушки и дедушки. Отдел органа опеки и попечительства в Чебоксарского района 14 марта разослал письмо в образовательные организации с требованием собрать сведения о таких семьях. Начальница отдела Лариса Ильина заявила о недопустимости оставления детей под присмотром бабушек, дедушек и других родственников и попросила провести в школах разъяснительную работу с родителями «относительно юридического оформления опеки в случае их продолжительного отсутствия», а также предостеречь отцов и матерей, за детьми которых присматривают другие родственники, об угрозе штрафа до 500 руб. по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями своих обязанностей).
Депутат Госдумы Ирина Филатова назвала эту инициативу «опасной и аморальной» и обратилась к главе Чувашии Олегу Николаеву и вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. В регионе начата проверка. В итоге и.о замглавы администрации Чебоксарского муниципального округа Татьяна Иванова заявила, что письмо имело характер профилактический.