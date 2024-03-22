В Чувашии чиновники захотели запретить оставлять детей с бабушками, но эта инициатива не нашла понимания

Начальница отдела Лариса Ильина заявила о недопустимости оставления детей под присмотром бабушек, дедушек и других родственников и попросила провести в школах разъяснительную работу с родителями «относительно юридического оформления опеки в случае их продолжительного отсутствия», а также предостеречь отцов и матерей, за детьми которых присматривают другие родственники, об угрозе штрафа до 500 руб. по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями своих обязанностей).

В Чувашии чиновники пригрозили штрафами семьям, в которых за детьми присматривают бабушки и дедушки. Отдел органа опеки и попечительства в Чебоксарского района 14 марта разослал письмо в образовательные организации с требованием собрать сведения о таких семьях.