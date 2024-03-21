С 18 марта в Приамурье под завалами находятся 13 горняков, с ними пока не удалось установить связь

Вечером 18 мата произошёл обвал на руднике "Пионер" в Зейском округе Приамурья. Под завалами оказались 13 горняков, объём рухнувшей породы превысил оценки почти в 22 раза. Существует опасность прорыва породы и воды. МЧС сообщает:
21 марта спасателям удалось пробурить до шахтёров скважину, но связь пока не установлена.
"Для оптимизации работ прорабатывается вопрос доставки из Кузбасса станка высокоточного бурения. Кроме того, в ближайшее время будет доставлен станок подземного бурения, который позволит еще больше ускорить производство работ".