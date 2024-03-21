С 18 марта в Приамурье под завалами находятся 13 горняков, с ними пока не удалось установить связь

Вечером 18 мата произошёл обвал на руднике "Пионер" в Зейском округе Приамурья. Под завалами оказались 13 горняков, объём рухнувшей породы превысил оценки почти в 22 раза. Существует опасность прорыва породы и воды. МЧС сообщает:

«Засыпаны грунтом места поступления горной массы; вывезено еще 160 кубических метров грунта; при помощи буровой установки пройдено 53 метра; готовится пространство и материалы для возведения бетонных водоупорных перемычек. Бурятся две разведочные скважины с поверхности в горные выработки».

21 марта спасателям удалось пробурить до шахтёров скважину, но связь пока не установлена.

"Для оптимизации работ прорабатывается вопрос доставки из Кузбасса станка высокоточного бурения. Кроме того, в ближайшее время будет доставлен станок подземного бурения, который позволит еще больше ускорить производство работ".







