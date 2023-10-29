В комитете по делам национальностей Госдумы РФ - воскресенье

Председатель комитета по делам национальностей Государственной Думы Геннадий Юрьевич Семигин публично оправдывался о том, что на сайте его собственного общественного движения "неизвестные хакеры" якобы путём взлома разместили хамский и оскорбительный выпад в адрес воинов ВС РФ, которых, по версии публикатора, бойцам спецназа Ахмат "приходится пинками загонять в бой" и рассказывал, как обращался в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту взлома сайта. Мы только что успели подзабыть о том, какГеннадий Юрьевич Семигин публично оправдывался о том, что на сайте его собственного общественного движения "неизвестные хакеры" якобы путём взлома разместили хамский и оскорбительный выпад в адрес воинов ВС РФ, которых, по версии публикатора, бойцам спецназа Ахмат "приходится пинками загонять в бой" и рассказывал, как обращался в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела по факту взлома сайта.

Сегодняшние события на Северном Кавказе заставили нас вспомнить об этом деятеле. Так что, уважаемый Геннадий Юрьевич? Обратились? Провели органы проверку? Уголовное дело возбуждено? Ваших сотрудников хотя бы опрашивали? Экспертиза сервера проводилась? Или Вы решили всю эту историю спустить на тормозах? Не хотите ли публично проинформировать общественность о происходящем?

А почему мы задаём эти вопросы? А потому что сегодня, благодаря провокации контролируемых с украинской стороны телеграм-каналов, по ряду сведений подконтрольных объявленному в уголовный розыск бывшему депутату Госдумы, иноагенту, экстремисту и, вроде бы даже мошеннику Илье Пономарёву, на Северном Кавказе были организованы масштабные антисемитские акции. В Нальчике, как сообщают, подожгли строящийся еврейский культурный центр, в Хасавюрте и Махачкале толпы людей искали евреев для расправы в отелях и, даже, в аэропорту.

В аэропорту, заметим, при полнейшем попустительстве силовых структур региона, о чём должен быть задан отдельный вопрос Генеральной прокуратурой и Следственным Комитетом. Реально интересно, считают ли они нормальным то, что по аэропорту бродит толпа, напрямую угрожая авиационной безопасности, а местные правоохранительные органы этому попустительствуют? А если бы там взорвался какой-нибудь террорист в этой толпе, они чем бы оправдывались? Допустили, мол, неконтролируемый пронос взрывчатых веществ в аэропорт из солидарности с борющимся народом Палестины и в знак протеста против действий израильской военщины?

Дагестанские толпы, к счастью, не нашли ни одного еврея для вдумчивой беседы. Но вернёмся к господину Семигину.

Как и в прошлый раз, когда в пятницу у него на сайте оказался размещён гнусный поклёп, он тянул с оправданиями до понедельника.

Председатель комитета по делам национальностей Государственной Думы Геннадий Юрьевич Семигин публично и яростно молчит. Так и сейчас - в двух республиках Северного Кавказа буквально полыхает огонь, аГеннадий Юрьевич Семигин публично и яростно молчит.

Наверное, у него сегодня выходной, и он прям как выйдет на работу в 9 утра понедельника и что-то скажет.

Вместо того, чтобы стремглав мчаться в Махачкалу и принимать какие-то меры там на месте, перед этим публично высказавшись перед СМИ. Благо, в силу предшествующего опыта руководства партией Патриоты России у него в регионе должны были оставаться масштабные и налаженные связи.

А не воспринимает ли предпенсионер Геннадий Юрьевич свой пост как почётную и необременительную синекуру?

А нужен ли Государственной Думе такой председатель профильного комитета? И нужен ли пост председателя этого комитета партии Справедливая Россия? В Госдуме есть ещё целых четыре партии, может быть, после такого эпического провала начать менять что-то потихоньку?

Работа по обеспечению межнационального мира на Северном Кавказе, как мы видим, полностью провалена. Население выводится на агрессивные межнациональные атаки буквально на раз-два, силами зарубежных наёмных петрушек, которые одной рукой разводят толпу на попытку погрома, а другой, в соседнем канале - обвиняют Россию в антисемитизме.

И провалена она, прежде всего по той причине, что со стороны центральных органов государственной власти длительное время отсутствует сколько-нибудь системная работа в сфере гармонизации межнациональных отношений и установления межэтнического мира.

Отсутствует она по той причине, что все действия госорганов в этой сфере сводились, до последнего времени, к борьбе с химерой "русского фашизма", а какой-либо борьбы, хотя бы на уровне разъяснительной работы, с бытовой дискриминацией русских в регионе не велось. О евреях можно вообще промолчать - в большинстве своём они из региона эвакуировались ещё в 1990-ых, именно по причине максимально дискомфортного режима бытового существования в регионе для немусульманского населения. Но время идёт, проблема не решается, а постепенно нарастающий вакуум, возникший в результате блистательного отсутствия в местном пространстве смыслов деятельности федеральных властей, постепенно заполняется радикальными проповедниками - как иностранными, так и доморощенными. Конструктива их проповеди обычно не несут, а вот межнациональную рознь сеют только в путь.

Пора с этим что-то делать, что-то менять, иначе рискуем остаться без Северного Кавказа.

На представленном ниже фото аллегорически изображён сладко спящий Геннадий Юрьевич Семигин. Да простят нас читатели, но тратить своё время на изготовление более убедительной фотожабы мы не стали. Для него - и так сойдёт.