 

ЕС передаст Украине 3 млрд евро от активов РФ, в Кремле пообещали подать в суд

 

Европейский союз перевёл первый транш пакета финансовой помощи Украине в размере полутора миллиардов евро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Также он отметил, что доходы от замороженных российских активов в размере около трёх миллиардов евро в год должны дополнить пять миллиардов евро, которые ЕС выделил для поставки оружия Украине. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что РФ ответит на это судебными преследованиями:

«Лица, государства, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, естественно, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия».

Песков считает, что решение передать Украине доход от российских активов нанесёт ущерб экономике и  имиджу ЕС. 


 

 


 


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