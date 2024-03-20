ЕС передаст Украине 3 млрд евро от активов РФ, в Кремле пообещали подать в суд

Европейский союз перевёл первый транш пакета финансовой помощи Украине в размере полутора миллиардов евро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Также он отметил, что доходы от замороженных российских активов в размере около трёх миллиардов евро в год должны дополнить пять миллиардов евро, которые ЕС выделил для поставки оружия Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что РФ ответит на это судебными преследованиями:

«Лица, государства, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, естественно, станут объектами судебного преследования на многие десятилетия».

Песков считает, что решение передать Украине доход от российских активов нанесёт ущерб экономике и имиджу ЕС.



