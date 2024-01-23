 

ЕС начнёт зарабатывать на российских активах по 3 млрд евро в год

 

Лидеры стран ЕС поддержали введение налога на прибыль от российских замороженных активов, что позволит получать прибыль в размере три миллиарда евро в годВ рамках антироссийских санкций Евросоюз, страны «Большой семерки» и Австралия заморозили активы Банка России в виде ценных бумаг и наличных денег на сумму около 260 миллиардов евро (283 миллиарда долларов). Большая часть средств размещена в бельгийском депозитарии Euroclear, и за 2023 год площадка заработала на заблокированных активах порядка трёх 3 миллиардов евро. 

Замороженные активы РФ (около 30 млн евро) собирается передать Киеву Эстония, но предполагается, что на это уйдёт два года.

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APN.ru