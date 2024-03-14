 

Макрон хочет "послать ребят в Одессу", немцы откроют на Украине 4 оружейных завода, Боррель намерен решить конфликт "до осени"

Президент Франции Макрон в конце февраля в узком кругу говорил, что в нынешнем году в любом случае пошлёт "некоторых ребят" в Одессу.
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о планах открыть не менее четырех заводов на Украине.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» сказал, что Москва не знает о планах стран НАТО, но, по его мнению, "они будут хитрить".
 
Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы ("до осени"), поэтому Запад не должен медлить с оказанием военной помощи Киеву, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Следующие месяцы будут решающими", - сказал он, добавив, что "всё, что должно быть сделано, должно быть сделано быстро". 

 

 

 


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