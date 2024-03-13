Российские чиновники предвкушают изобилие с помощью ИИ; Маск считает, что к 2029 году ИИ станет умнее всех людей на планете

Треть компаний в РФ уже используют для решения своих рабочих задач технологии искусственного интеллекта, сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Кроме того, "мы делаем ставку на ИИ как на основной драйвер технологической независимости в ближайшие несколько лет, поскольку это тоже прямое поручение президента", - заявил Чернышенко. По его словам, это будет означать переход "от экономики дефицита к экономике изобилия", и это уже сейчас происходит.

"Ценная информация - музыка, видео, книги, идеи и умные советы в чат-ботах, доступ к которым раньше был либо ограничен, либо дорогим, - сегодня находится, и её можно очень элегантно использовать. И сегодня в распоряжении человечества примерно в триллион раз больше вычислительных мощностей, чем 40 лет назад."

В России каждая третья камера видеонаблюдения из более чем миллиона установленных в рамках "Безопасного города" подключена к системе распознавания лиц, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Несмотря на то, что искусственный интеллект активно обсуждается в последние несколько лет, у нас есть те сферы, которые уже в достаточной степени зрелости находятся. Моя любимая тема - это "Безопасный город" - система видеонаблюдения. В России больше 1 млн камер стоит, которые смотрят за безопасностью в местах проживания, в общественных местах, на объектах транспорта, на дорогах. На сегодня у нас фактически каждая третья камера подключена к системе распознавания лиц. Все камеры, которые стоят на дорогах, автоматически распознают номера".

Председатель Промсвязьбанка Пётр Фрадков обрисовал своё видение грядущей российской экономики и заявил, что "уже к 50-м годам жить и работать оффлайн станет привилегией":

«Экономика России будет полностью сконцентрирована на том, что мы сейчас называем высокотехнологичным сектором — виртуальная реальность, большие данные, искусственный интеллект и пр. К 40-м годам это еще будет альтернативная ситуация, а уже к 50-м годам жить и работать оффлайн станет привилегией. В свою очередь банки в том виде, в котором они существуют сейчас, умрут, но с учетом влияния онлайн-технологий и IT-индустрии они переродятся в другом виде».

Предприниматель Илон Маск предсказал, что в ближайшие годы (к 2029 году) искусственный интеллект станет умнее любого человека в мире. Маск считает, что ИИ, вероятно, окажется умнее любого отдельно взятого человека в мире уже в 2024 году.