В РФ стали чаще падать лифты, председатель Госдумы поручил подготовить обращение

Участившиеся падения лифтов в домах россиян связаны со стремлением управляющих компаний сэкономить, нехваткой деталей для ремонта зарубежного подъемного оборудования и сложностями с импортозамещением.

«Чем договор на обслуживание лифтов дешевле, тем лучше — больше в карман положат. Потому договоры заключаются неизвестно с кем. В свою очередь, обслуживающие организации, продающие свои услуги дешево, не вкладываются в компоненты, приглашают некомпетентных сотрудников. Отсюда и несчастные случаи», — пояснил АиФ член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Есть и проблема нехватки комплектующих для ремонта установленных ранее зарубежных лифтов. А более активному импортозамещению мешают высокие пошлины на комплектующие для лифтов — для российских производителей они достигают 10-15%, тогда как готовые зарубежные изделия облагаются пошлиной до 5%. Получается, выгоднее покупать оборудование в других странах.

Средний возраст лифтов в старом жилфонде — 20-30 лет. Сейчас в стране установлены 517 тысяч лифтов, 100 тысяч из которых опасны и требуют замены до 2025 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в связи с состоянием лифтов в многоквартирных жилых домах. "Проблема очевидна: состояние лифтового хозяйства в регионах оставляет желать лучшего. Износ очень большой, регионы самостоятельно не справляются с решением этой задачи. Поэтому давайте подготовим обращение к председателю правительства", - сказал Володин. Он отметил, что Москва и Санкт-Петербург имеют возможность самостоятельно модернизировать лифты в многоквартирных жилых домах, но "есть регионы, где просто нет возможности решать эту задачу".





