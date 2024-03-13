 

В РФ стали чаще падать лифты, председатель Госдумы поручил подготовить обращение

Участившиеся падения лифтов в домах россиян связаны со стремлением управляющих компаний сэкономить, нехваткой деталей для ремонта зарубежного подъемного оборудования и сложностями с импортозамещением. 
«Чем договор на обслуживание лифтов дешевле, тем лучше — больше в карман положат. Потому договоры заключаются неизвестно с кем. В свою очередь, обслуживающие организации, продающие свои услуги дешево, не вкладываются в компоненты, приглашают некомпетентных сотрудников. Отсюда и несчастные случаи», — пояснил АиФ член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Есть и проблема нехватки комплектующих для ремонта установленных ранее зарубежных лифтов. А более активному импортозамещению мешают высокие пошлины на комплектующие для лифтов — для российских производителей они достигают 10-15%, тогда как готовые зарубежные изделия облагаются пошлиной до 5%. Получается, выгоднее покупать оборудование в других странах. 

Средний возраст лифтов в старом жилфонде — 20-30 лет. Сейчас в стране установлены 517 тысяч лифтов, 100 тысяч из которых опасны и требуют замены до 2025 года. 

 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в связи с состоянием лифтов в многоквартирных жилых домах. "Проблема очевидна: состояние лифтового хозяйства в регионах оставляет желать лучшего. Износ очень большой, регионы самостоятельно не справляются с решением этой задачи. Поэтому давайте подготовим обращение к председателю правительства", - сказал Володин. Он отметил, что Москва и Санкт-Петербург имеют возможность самостоятельно модернизировать лифты в многоквартирных жилых домах, но "есть регионы, где просто нет возможности решать эту задачу".


 

 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Москве появились указатели на узбекском и таджикском
» Покупки в зарубежных интернет-магазинах могут обложить пошлиной
» ФАС предлагает госкомпаниям предоставлять ценовые преференции металлургам
» Глава комитета по обороне Госдумы выступил с инициативой увеличить срок службы в армии
» Большим начальникам полезно посидеть в «одиночке»
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Роль НАТО для США будет иной?

Роль НАТО для США будет иной?

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Россию тестируют инфопробросами

Россию тестируют инфопробросами

Война архетипов

Война архетипов

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

Missile is the message

Missile is the message

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы атакуют Белгородскую область, ранены женщины

  • 23:03
  • 39

Про автоматику

Челябинцев учат "не отвечать" и "глубоко дышать", если их оскорбляют и толкают мигранты

  • 22:09
  • 109

Российские чиновники предвкушают изобилие с помощью ИИ; Маск считает, что к 2029 году ИИ станет умнее всех людей на планете

  • 16:31
  • 219

В РФ стали чаще падать лифты, председатель Госдумы поручил подготовить обращение

  • 15:57
  • 212

В Подмосковье задержана армянская ОПГ производителей наркотиков, в Москве отец-азербайджанец избил арбитра

  • 15:17
  • 222
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru