 

Долги стран ОЭСР по облигациям сравнялись со всей мировой экономикой, главный должник - США

 

 

Совокупный объём долга по суверенным и корпоративным облигациям в мире в конце 2023 года достиг почти ста триллионов долларов, что соответствует размеру глобального ВВП, отмечается в отчёте Организации экономического сотрудничества и развития. 

За прошедшие пятнадцать лет общий долг тридцати восьми стран-участниц ОЭСР (РФ не входит в эту организацию) вырос с 24 до 54 триллионов долларов, причём примерно половина суммы приходится на США, доля которых за указанный период времени удвоилась. Около 40% гособлигаций имеют срок обращения до 2026 года. Объём непогашенных корпоративных бондов в мире за тот же период вырос с 21 до 34 триллионов. Примерно у трети из них до погашения остается не более трёх лет.


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APN.ru