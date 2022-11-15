Государственные долги стран "Большой семёрки" составляют 55 триллионов долларов

"Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и Нигерия имеют государственный долг не более чем по 300 млрд долларов каждая, и в каждой из этих стран отношение государственного долга к ВВП составляет не более 40% (в России -- 17%). В то же время отношение государственного долга к ВВП США составляет 133%, Японии -- 263%, Италии -- 150%, Канады и Франции -- по 112%, Великобритании -- 96%. Из этого ряда выбивается только промышленная Германия (69%)".