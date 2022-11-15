Государственные долги стран "Большой семёрки" составляют 55 триллионов долларов
- 15.11.2022, 12:32,
- Новости
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В нынешнем году совокупный государственный долг мира составит 70 трлн долларов, в 2000 году это было всего лишь 18 трлн. Таким образом, за 22 года средний темп роста мирового долга достигал 6,5% в год -- больше, чем среднегодовой темп роста мирового ВВП.
Из этих 70 триллионов долларов 55 триллионов -- то есть почти 80% -- составляют государственные долги стран G7. "Именно их лидеры ежегодно собираются на саммите "большой семёрки" обсуждать, как лучше обустроить мир будущего", -- пишет "Эксперт".
"Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и Нигерия имеют государственный долг не более чем по 300 млрд долларов каждая, и в каждой из этих стран отношение государственного долга к ВВП составляет не более 40% (в России -- 17%). В то же время отношение государственного долга к ВВП США составляет 133%, Японии -- 263%, Италии -- 150%, Канады и Франции -- по 112%, Великобритании -- 96%. Из этого ряда выбивается только промышленная Германия (69%)".
В "Большую семёрку" входят Британия, Италия, Германия, Канада, Франция, Япония и США.