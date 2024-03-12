ИИ оказался чрезвычайно энергозатратным; нанятые Госдепартаментом США консультанты призвали его запретить продвинутый ИИ

Аналитика Национального банка Нидерландов Алекс де Фрис подсчитал, что популярный чат-бот ChatGPT (генеративный ИИ), ежедневно отвечая на 200 миллионов запросов, потребляет 500 тыс. киловатт-часов энергии. Это в 17 тысяч раз больше, чем среднестатистическое хозяйство в США потребляет в год. Нагрузку, создаваемую ИИ на электросеть, сложно подсчитать. По оценке эксперта, если бы Гугл добавил в свой поиск поддержку генеративного ИИ, то энергопотребление выросло бы на 29 миллиардов киловатт-часов в год. Это больше электроэнергии, чем потребляют за год такие страны, как Кения, Гватемала или Хорватия.

Новое исследование, профинансированное Госдепартаментом США, призывает к временному запрету на создание продвинутого ИИ, поскольку эта технология представляет "угрозу вымирания человеческого вида". Исследование, заказанное в рамках федерального контракта стоимостью 250 000 долларов, предусматривает "определение чрезвычайных полномочий" исполнительной власти американского правительства "для реагирования на опасные и быстро развивающиеся инциденты, связанные с искусственным интеллектом". Предлагается, в частности, обращаться с компьютерными чипами высокого класса как с международной контрабандой.

При этом в отчёте на первой же странице указано, что его рекомендации "не отражают точку зрения Государственного департамента Соединенных Штатов или правительства Соединенных Штатов". Авторы исследования - консалтинговая фирма Gladstone AI.

Консультанты считают, что продвинутый искусственный интеллект "потенциально может быть использован для разработки и даже осуществления катастрофических биологических, химических или кибератак или для обеспечения беспрецедентного применения оружия". Второй, ещё более мрачный сценарий, предполагает "потерю контроля" над ИИ. Аналитики пишут:

"Есть основания полагать, что ИИ в сфере вооружений может стать неконтролируемым, если разрабатывается с использованием современных технологий, и по умолчанию может вести себя враждебно по отношению к людям".

Они предполагают вполне возможным, что "в ближайшие несколько лет системы искусственного интеллекта будут способны проводить катастрофические атаки с помощью вредоносных программ и поддерживать разработку биологического оружия". Отмечается, что в настоящее время разработчики ИИ, финансируемые частными компаниями, имеют огромный "стимул к масштабированию" - больший, чем "стимул инвестировать в безопасность".

Один из соавторов доклада - бывший чиновник Министерства обороны Марк Билл, он в течение многих лет занимал должность начальника отдела стратегии и политики Объединенного центра искусственного интеллекта Пентагона.







