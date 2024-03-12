 

ИИ оказался чрезвычайно энергозатратным; нанятые Госдепартаментом США консультанты призвали его запретить продвинутый ИИ

 

Аналитика Национального банка Нидерландов Алекс де Фрис подсчитал, что популярный чат-бот ChatGPT (генеративный ИИ), ежедневно отвечая на 200 миллионов запросов, потребляет 500 тыс. киловатт-часов энергии. Это в 17 тысяч раз больше, чем среднестатистическое хозяйство в США потребляет в год. Нагрузку, создаваемую ИИ на электросеть, сложно подсчитать. По оценке эксперта, если бы Гугл добавил в свой поиск поддержку генеративного ИИ, то энергопотребление выросло бы на 29 миллиардов киловатт-часов в год. Это больше электроэнергии, чем потребляют за год такие страны, как Кения, Гватемала или Хорватия. 

 

Новое исследование, профинансированное Госдепартаментом США, призывает к временному запрету на создание продвинутого ИИ, поскольку эта технология представляет "угрозу вымирания человеческого вида". Исследование, заказанное в рамках федерального контракта стоимостью 250 000 долларов, предусматривает "определение чрезвычайных полномочий" исполнительной власти американского правительства "для реагирования на опасные и быстро развивающиеся инциденты, связанные с искусственным интеллектом". Предлагается, в частности, обращаться с компьютерными чипами высокого класса как с международной контрабандой.

При этом в отчёте на первой же странице указано, что его рекомендации "не отражают точку зрения Государственного департамента Соединенных Штатов или правительства Соединенных Штатов". Авторы исследования - консалтинговая фирма Gladstone AI.

Консультанты считают, что продвинутый искусственный интеллект "потенциально может быть использован для разработки и даже осуществления катастрофических биологических, химических или кибератак или для обеспечения беспрецедентного применения оружия". Второй, ещё более мрачный сценарий, предполагает "потерю контроля" над ИИ. Аналитики пишут:

"Есть основания полагать, что ИИ в сфере вооружений может стать неконтролируемым, если разрабатывается с использованием современных технологий, и по умолчанию может вести себя враждебно по отношению к людям".

Они предполагают вполне возможным, что "в ближайшие несколько лет системы искусственного интеллекта будут способны проводить катастрофические атаки с помощью вредоносных программ и поддерживать разработку биологического оружия". Отмечается, что в настоящее время разработчики ИИ, финансируемые частными компаниями, имеют огромный "стимул к масштабированию" - больший, чем "стимул инвестировать в безопасность".

Один из соавторов доклада - бывший чиновник Министерства обороны Марк Билл, он в течение многих лет занимал должность начальника отдела стратегии и политики Объединенного центра искусственного интеллекта Пентагона.

 


 

 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В горах Дагестана энергопотребление выросло на 60%, а хищения энергии идут на сотни млн рублей
» В Европе снизилось энергопотребление и повысилось использование ВИЭ
» Евросоюз теряет из-за коррупции более триллиона долларов ежегодно
» "Социальные нормы" потребления коммунальных услуг являются антисоциальными
» Наркоманов будут лечить героином
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Роль НАТО для США будет иной?

Роль НАТО для США будет иной?

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Россию тестируют инфопробросами

Россию тестируют инфопробросами

Война архетипов

Война архетипов

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

Missile is the message

Missile is the message

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Европарламент одобрил закон, позволяющий изымать частные российские активы

  • 16:46
  • 238

Долги стран ОЭСР по облигациям сравнялись со всей мировой экономикой, главный должник - США

  • 16:22
  • 215
Роль НАТО для США будет иной?

Роль НАТО для США будет иной?

ИИ оказался чрезвычайно энергозатратным; нанятые Госдепартаментом США консультанты призвали его запретить продвинутый ИИ

  • 15:39
  • 232

Украинцы атаковали администрацию в Белгороде и многоквартирный дом в Донецке, раненые в Белгороде и ДНР

  • 14:21
  • 297

Массовая атака на Белгородскую область, есть раненые; пожары в Орле и Кстове

  • 13:14
  • 254
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru