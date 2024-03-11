Минтруда предложило выдворять мигрантов из РФ за работу не по профилю

Минтруда предложило закрепить за мигрантами, приехавшими в РФ по оргнабору, работу по определённому профилю и при несоблюдении этого условия выдворять иностранцев. Таким образом, если мигранты откажутся работать на пригласивших их предприятиях, от они будут обязаны выехать из России в течение пятнадцати дней. Для получения работы иностранцам придется получить документ, дающий им право на работу в конкретной организации.

В Госдуме поддержали инициативу и предложили оставить в России только целевую систему набора мигрантов.

Мосгорсуд приговорил к семнадцати годам колонии Батырбекова Рустама Садрутдиновича за убийство сотрудницы Роспотребнадзора Натальи Радченко.

Тело 51-летней Радченко с травмой головы было найдено в сентябре 2023 года в одном из скверов района Кунцево. В ходе следствия было установлено, что Батырбеков напал на нее, забрал все ценные вещи и совершил убийство.