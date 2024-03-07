 

В более чем половине забитых артерий находят микропластик

Исследователи из Университета Кампании (Италия) обнаружили микропластик (частицы полиэтилена и поливинилхлорида) в тромбах у 58% пациентов, проходивших процедуры по очистке крупной артерии на шее. Полиэтилен и поливинилхлорид используются в том числе при производстве контейнеров для пищевых продуктов и косметики, а также водопроводных труб.
Исследователи отмечают, что после учёта других факторов риска у пациентов с частицами пластика в бляшке сонной артерии риск сердечного приступа, инсульта или смерти в течение следующих трёх лет был в четыре с половиной раза выше.
 
Каждый пятый сердечный приступ в США и Британии теперь случается у людей младше сорока лет, что аномально часто. 
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APN.ru