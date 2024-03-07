В более чем половине забитых артерий находят микропластик

Полиэтилен и поливинилхлорид используются в том числе при производстве контейнеров для пищевых продуктов и косметики, а также водопроводных труб.

Исследователи отмечают, что после учёта других факторов риска у пациентов с частицами пластика в бляшке сонной артерии риск сердечного приступа, инсульта или смерти в течение следующих трёх лет был в четыре с половиной раза выше.