За 2023 год Украина использовала почти $790 млн российских активов и поставила в Европу 30 млн тонн грузов по "зерновому коридору"

Украина использовала в 2023 году конфискованные российские активы почти на 790 миллионов долларов (30 млрд гривен), заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль. Также он рассказал, что украинская промышленность готова произвести миллион беспилотных летательных аппаратов, на это будет выделено 40 миллиардов гривен.

Украина поставила в Европу около 30 миллионов тонн груза через альтернативный зерновой коридор, только за февраль экспортировали более 8 миллионов тонн, отметил президент Украины Владимир Зеленский.











