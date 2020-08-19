Госавиаслужба Украины оштрафовала российские авиакомпании на 14 млрд. гривен
- 19.08.2020, 17:28,
- Новости
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Начиная с 2014 года Госавиаслужба Украины "вынесла 107 тыс. постановлений о наложении штрафов на 14 млрд грн за то, что российские авиакомпании летают над территорией Крыма" (говорит
премьер-министр Украины Денис Шмыгаль).
Это заявление прозвучало при обосновании украинского решения выйти из семи авиадоговоров СНГ, в том числе о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полётов воздушных судов гражданской авиации; о сотрудничестве в обеспечении защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства; о дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ.