 

Госавиаслужба Украины оштрафовала российские авиакомпании на 14 млрд. гривен

Начиная с 2014 года Госавиаслужба Украины "вынесла 107 тыс. постановлений о наложении штрафов на 14 млрд грн за то, что российские авиакомпании летают над территорией Крыма" (говорит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль). 
 
Это заявление прозвучало при обосновании украинского решения выйти из семи авиадоговоров СНГ, в том числе о сотрудничестве в организации и проведении поисково-спасательного обеспечения полётов воздушных судов гражданской авиации; о сотрудничестве в обеспечении защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства; о дальнем радионавигационном обеспечении в СНГ. 
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APN.ru