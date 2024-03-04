 

ВВС США перевооружат на дроны с ИИ; возросло число атак дронов; требования к БПЛА меняются каждые две недели

 

Военно-воздушные силы США начали разработку масштабной программы по замене устаревшего флота истребителей и бомбардировщиков на "более современные и дешевые беспилотные аналоги, оснащенные искусственным интеллектом". ВВС США рассчитывают иметь как минимум тысячу новейших беспилотных истребителей, в том числе несколько сотен в ближайшие пять лет. Они будут сопровождать самолёты с экипажем, смогут нести собственное вооружение и действовать как разведчики или узлы связи в небе.

Программа по обновлению воздушного флота США на нынешнем этапе оценивается в 6 миллиардов долларов.  

 

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о снижении интенсивности артиллерийских обстрелов, но об увеличении атак дронов, которые зачастую «нападают на обычные гражданские машины».

В ДНР также сообщали о высокой интенсивности атак дронов на гражданские объекты:

Системой противодействия БПЛА за первый месяц 2024 года в направлениях Донецка, Макеевки и Горловки было остановлено 996 украинских дорнов. Это больше 32 дронов в день, которые ВСУ выпускают по мирным городам и районам ДНР, нацеливая на социальные объекты и места скопления людей.
 
 

 

Технические требования к беспилотным летательным аппаратам, работающим в зоне проведения специальной военной операции, меняются раз в две недели, что влияет на процесс разработки как самих БПЛА, так и станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
"Мы стараемся вручать всю привезенную помощь прямо в подразделения и постоянно сверяться с тем, что нам говорят, скажем так, с земли. Есть сложности по РЭБ и по БПЛА. По стрелковым комплексам есть понимание, что надо изменить, а что работает хорошо. Мы работаем с сообществом российских оружейников, поддерживаем их, помогаем расширять производство. С РЭБ и БПЛА все намного сложнее. На Дальнем Востоке люди готовы производить станции радиоэлектронной борьбы или беспилотные летательные аппараты, но требования к беспилотникам меняются раз в две недели, надо придумывать что-то новое".


 

 


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