Что известно о желании немцев бомбить Крымский мост

Утром 1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян сообщила о наличии у нее сорокаминутной аудиозаписи разговора высокопоставленных германских военных о планах ракетной атаки на Крымский мост "без последствий для Берлина". Как следует из расшифровки, участники разговора обсуждали передачу Украине дальнобойных ракет "Таурус". По словам германских офицеров, "мост на востоке тяжело достать" и для этого "может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", если оснастить ими французский истребитель Dassault Rafale.

Германская газета "Бильд" сообщила, что многое говорит о том, что запись разговора офицеров Бундесвера по поводу атаки на Крымский мост -- подлинная. В Министерстве обороны ФРГ оказались её комментировать, но аккаунты соцсети, откуда она утекла, были заблокированы. Журнал "Шпигель" полагает, что в Минобороны ФРГ не исключают прослушки внутренних каналов связи и перехвата разговоров и после первой проверки записи разговора офицеров про атаку на Крымский мост исходят из того, что она подлинная. В подлинности аудиозаписи не сомневается германская газета "Берлинер Цайтунг".

"Таурус" -- дальнобойные крылатые ракеты, подобные тем, что уже поставлены Украине, но с большей дальностью, до 500 км.