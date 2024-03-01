Суздаль готовится праздновать своё тысячелетие

осетители узнают о книжных памятниках XIII-XVII веков и раритетных изданиях, написанных жителями города. В 2024 году готовится празднование тысячелетия Суздаля. В середине марта откроется посвящённая этому событию выставка "Суздальские книжники" . П

Одним из таких произведений является первая редакция "Жития Александра Невского" (по косвенным признакам в его авторе можно определить суздальца). Также на выставке будет представлено произведение инока Григория "Житие Евфросинии Суздальской" (XVI век), созданное специально для поместных соборов Русской церкви 1547 и 1549 годов, в нем автор описывает жизнь и чудеса местных святых. Кроме того, "есть целый цикл произведений, посвященный хождению на Флорентийский собор (1437 год). Несколько суздальцев принимали участие в хождении и описали свои впечатления об этом событии и европейских городах". А "Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале (Суздале)" Анания Федорова считается первой серьёзной краеведческой работой.