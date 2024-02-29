 

Украинцы атакуют российские регионы, раненый в Херсонской области

 

Дрон Вооружённых сил Украины сбросил взрывное устройство на инфраструктурный объект в селе Мокрая Орловка Белгородской области, временно прерывалось энергоснабжение, сейчас оно восстановлено. Также ВСУ атаковали село Ивановская Лисица, где средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотник самолетного типа. Артиллерийскими минами обстреляно село Новое.


В посёлке Тёткино Курской области украинским обстрелом повреждены здания сельхозпредприятия.


В Херсонской области украинским обстрелом ранен мирный житель 1948 г.р. в населённом пункте Дачи.

В Запорожской области украинцы ударили по фельдшерско-акушерскому пункту в селе Заря, ещё одна ракета взорвалась возле магазина. Также повреждены два автомобиля.


Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинский плацдарм на левом берегу Днепра в районе села Крынки полностью зачищен, хотя украинцы продолжают попытки высадиться на одном из островов. 

 


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