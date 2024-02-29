 

В РФ оправдали учёного, которого посадили из-за "55% сходства", выявленного камерой распознавания лиц

 

Правоохранители сняли обвинения с отсидевшего полгода в СИЗО сотрудника Института биологии внутренних вод РАН Александра Цветкова. Цветкова задержали около года назад в аэропорту Домодедово, когда он вернулся из очередной экспедиции, поскольку камера распознавания лиц в аэропорту выявила 55% сходства со старым фотороботом предполагаемого преступника, который совершил серию убийств двадцать лет назад. Затем в деле появились показания неоднократно судимого мужчины, который называл учёного своим подельником, при этом Цветков не подходил под описание, которое тот давал.

Большой удачей Цветкова стало то, что можно было поднять документы и зафиксировать его нахождение в дальних командировках во время совершения преступлений в Подмосковье. Кроме того, на местах преступлений не было найдено ни отпечатков пальцев учёного, ни каких-либо других его следов. Несмотря на это, Цветков провел полгода в СИЗО, а затем ещё полгода был под домашним арестом.


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APN.ru