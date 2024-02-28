Мигрант-наркоман не был выдворен из РФ и устроил ДТП, в котором погибли шесть человек

В начале февраля мигрант Нурузаде был пойман за употреблением наркотиков. Согласно картотеке Волжского районного суда Саратова, 7 февраля Орхан Музаффара Оглы Нурузаде был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ. Орхану Нурузаде вменялось употребление наркотиков, совершенное иностранным гражданином. Санкция: штраф от 4 000 до 5 000 рублей с административным выдворением за пределы РФ, либо административный арест до 15 суток с административным выдворением за пределы РФ. Его дело рассматривал очень гуманный судья Виктор Кучко, который вместо выдворения присудил Нурузаде лишь минимальный штраф 4000₽, видимо посчитал, что наша экономика не справится без такого ценнейшего наркомана, а ведь выдворение из страны могло предотвратить трагедию на трассе.