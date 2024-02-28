Мигрант-наркоман не был выдворен из РФ и устроил ДТП, в котором погибли шесть человек

Как сообщает
телеграм-канал "Многонационал", в Саратовской области столкнулись ВАЗ-2112 и "Лада Гранта", за рулём которой находился гражданин Азербайджана Орхан Нурузаде. "Гранта" в момент ДТП мчалась со скоростью 130 км/ч.
В начале февраля мигрант Нурузаде был пойман за употреблением наркотиков. Согласно картотеке Волжского районного суда Саратова, 7 февраля Орхан Музаффара Оглы Нурузаде был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ. Орхану Нурузаде вменялось употребление наркотиков, совершенное иностранным гражданином. Санкция: штраф от 4 000 до 5 000 рублей с административным выдворением за пределы РФ, либо административный арест до 15 суток с административным выдворением за пределы РФ. Его дело рассматривал очень гуманный судья Виктор Кучко, который вместо выдворения присудил Нурузаде лишь минимальный штраф 4000₽, видимо посчитал, что наша экономика не справится без такого ценнейшего наркомана, а ведь выдворение из страны могло предотвратить трагедию на трассе.
В ДТП погибли водитель и два пассажира "ВАЗа", родом из Башкирии. В "Гранте" также погибли трое, включая самого Орхана Нурузаде.
Два уроженца Таджикистана задержаны
в Долгопрудном (ближнее Подмосковье) за изнасилование и попытку грабежа семнадцатилетнего студента.
В Белгороде уроженец Дагестана вытолкнул из окна седьмого этажа семнадцатилетнюю студентку из Нигерии и скрылся с места преступления, затем его удалось задержать
. Девушка получила тяжёлые травмы, но выжила.