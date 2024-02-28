Опровержение

Редакция АПН сообщает, что не поддалась всеобщему безумию и не опубликовала сообщение о смерти иностранного агента Аркадия Аркадьевича Бабченко в сожжённом нашими войсками танке Абрамс.

Бабченко жив, бодр и по-прежнему мечтает въехать в Москву на Абрамсе.

Обращаемся к герою публикации:

Аркадий! Доберись до передовой, настрой свой передатчик на радиоволну 149.200, скажи «Волга» и мы тебя спасём. Если перегонишь в Россию танк, то за это может многое проститься. Не исключено что, даже, разрешат проехать на нём по Красной Площади во время нашего Парада Победы.

И все будут знать, что ты наш, русский, способный на тайный воинский подвиг разведчика, больший, чем банальное убийство манекена ножом по пьяни исподтишка.

