Пользователи "Алиэкспресса" в РФ заметили значительное ограничение предложения компьютеров и комплектующих для ПК. По оценке, соответствующего товара стало на 50-70 процентов меньше, чем месяц назад; возможно, это связано с тем, что три крупнейших банка Китая с начала 2024 года прекратили принимать платежи из России.

«Пятеро продавцов, с которыми я постоянно работал, написали мне, что сейчас не могут отгрузить процессоры и видеокарты в Россию — ресурс просто не дает им это сделать», — сообщил один из предпринимателей, занимающийся сборкой компьютеров. При этом официальных распоряжений на эту тему от торговой площадки не было.

Миниатюрные дроны-камикадзе, которые разрабатывают в США, смогут поразить человека несколькими граммами взрывчатки, рассказал генерал-лейтенант, глава Международного бюро расследований Юрий Жданов.

«Новейшие разработки американских фирм (не будем их называть и рекламировать, наша разведка знает), создавших миниатюрные дроны-убийцы, произвели настоящую революцию в методах ведения военных действий — нельзя это отрицать».

Генерал подчеркнул, что речь идет об аппаратах с искусственным интеллектом, которые помещаются в мужскую ладонь. Беспилотники несут несколько граммов взрывчатки, но этого хватит, чтобы убить человека. Искусственный интеллект будет содержать фотографии, биометрию и другие данные для идентификации цели, а увернуться от такого беспилотника практически невозможно, поскольку реакция ИИ выше человеческой. Также аппараты смогут действовать в составе роя.

В июне 2023 года газета "Гардиан" сообщала, что управляемый искусственным интеллектом беспилотник Военно-воздушных сил США решил ликвидировать своего оператора, чтобы тот не мешал дрону выполнять задачу в ходе имитационных испытаний.

Газета "Дейли Мейл" сообщает, что искусственный интеллект отыскивает и выдаёт фотографии, которые вроде бы загружались в интернет только в закрытом доступе, а в некоторых случаях люди вообще не знали, что эти фотографии были в интернете. В том числе ИИ отыскивает детские фотографии, которые (как предполагалось) были удалены из сети.



