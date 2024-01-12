На рынке появятся ПК с ИИ, в Apple рассказали о слежке через клавиатуру

Производители компьютеров собрались наладить выпуск компьютеров со встроенной поддержкой "искусственного интеллекта" (ИИ). В 2024 году каждый пятый появившийся на рынке ПК — или более 170 миллионов единиц устройств — будет иметь встроенную поддержку ИИ, то есть микросхемы, адаптированные для обработки большого количества данных.

Почти 60% ПК с ИИ будет выпущено для организаций и бизнеса, а после этого «их распространение будет быстро расти, особенно в коммерческом секторе, где преимущества ИИ на устройствах, связанных с производительностью, безопасностью и управлением затратами, станут ключевым фактором для бизнеса».

Корпорация Apple выпустила обновление для компьютеров Mac, закрывающее уязвимость, позволявшую шпионить за пользователями устройств. Уязвимость с идентификатором CVE-2024-0230 была обнаружена в конце 2023 года. Она позволяла злоумышленнику получать ключ блютус, с помощью которого клавиатура соединялась с компьютером, и перехватывать данные. Таким образом хакер мог отследить всю информацию, которую пользователь вводил в свой девайс. Уязвимости были подвержены все беспроводные клавиатуры, когда-либо выпускаемые Apple — в том числе первые модели Magic Keyboard и актуальные версии с дактилоскопическим сенсором Touch ID. Представители корпорации не уточнили, скольких пользователей могли взломать через эту системную брешь.