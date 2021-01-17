 

400 000 единиц информации пропали из британских полицейских компьютеров

В Британии из-за "оплошности" оказались удалёнными из полицейских компьютеров более 400 000 записей -- отпечатки пальцев, образцы ДНК, свидетельские показания. Изначально шла речь о 150 000 утраченных кусочках информации, позже выяснилось, что масштаб бедствия гораздо больше. Восстановить утраченное пока не удалось. Изначально это была одна ошибка, но она запустила цепную реакцию во всей системе связанных между собой компьютеров. Одни полицейские чиновники говорят, что пока не знают, как это повлияет на работу полиции, другие считают, что произошедшее -- серьёзная угроза общественному порядку. 
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APN.ru