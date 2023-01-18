Этническая банда рэкетиров получила 102 года

102 года заключения в общей сложности получили за рэкет и убийство шестеро членов этнической банды под руководством Джабраила Гейдарова.

«В суде установлено, что в 2016-2017 годах Гейдаров, имея особое влияние в криминальной среде и преследуя корыстный умысел быстрого и незаконного обогащения, решил заняться вымогательством денежных средств у граждан, осуществляющих торговую деятельность в одном из оптово-розничных продовольственных центров города Москвы», — говорится в пресс-релизе прокуратуры Московской области.

Один из предпринимателей был вынужден ежемесячно передавать членам банды по 50 тысяч рублей и всего передал 900 тысяч рублей. В марте 2018 года он отказался платить. Тогда преступники сначала совершили покушение на убийство, а в ноябре того же года убили бизнесмена, после чего один из соучастников незаконно пересек границу России, чтобы скрыться от следствия, а другой ему помог.

С другого потерпевшего бандиты вымогали пять миллионов рублей, установили за ним слежку и угрожали оружием.





Деятельность ОПГ была пресечена в январе 2019 года. Суд приговорил: "Джабраила Гейдарова к 25 годам лишения свободы. 15 лет он проведет в тюрьме, еще 10 лет — в исправительной колонии особого режима. Агшин Нураддинли получил 21 год лишения свободы (10 лет в тюрьме, 11 — в исправительной колонии строгого режима). Сулейман Алекберов приговорен к 16 годам лишения свободы, Рамин Джафаров — к 15 годам, Сиявуш Маммадов — к 14 годам, а Техран Рахимов — к 11 годам лишения свободы. Отбывать сроки они будут в исправительных колониях строгого режима".

Двое участников банды скрылись от органов следствия, уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное производство.