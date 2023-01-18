 

Этническая банда рэкетиров получила 102 года

 

102 года заключения в общей сложности получили за рэкет и убийство шестеро членов этнической банды под руководством Джабраила Гейдарова.

 
 

«В суде установлено, что в 2016-2017 годах Гейдаров, имея особое влияние в криминальной среде и преследуя корыстный умысел быстрого и незаконного обогащения, решил заняться вымогательством денежных средств у граждан, осуществляющих торговую деятельность в одном из оптово-розничных продовольственных центров города Москвы», — говорится в пресс-релизе прокуратуры Московской области.

Один из предпринимателей был вынужден ежемесячно передавать членам банды по 50 тысяч рублей и всего передал 900 тысяч рублей. В марте 2018 года он отказался платить. Тогда преступники сначала совершили покушение на убийство, а в ноябре того же года убили бизнесмена, после чего один из соучастников незаконно пересек границу России, чтобы скрыться от следствия, а другой ему помог.

С другого потерпевшего бандиты вымогали пять миллионов рублей, установили за ним слежку и угрожали оружием.


Деятельность ОПГ была пресечена в январе 2019 года. Суд приговорил: "Джабраила Гейдарова к 25 годам лишения свободы. 15 лет он проведет в тюрьме, еще 10 лет — в исправительной колонии особого режима. Агшин Нураддинли получил 21 год лишения свободы (10 лет в тюрьме, 11 — в исправительной колонии строгого режима). Сулейман Алекберов приговорен к 16 годам лишения свободы, Рамин Джафаров — к 15 годам, Сиявуш Маммадов — к 14 годам, а Техран Рахимов — к 11 годам лишения свободы. Отбывать сроки они будут в исправительных колониях строгого режима".

Двое участников банды скрылись от органов следствия, уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное производство.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Татарстане "воины джихада" занимались хищениями и вымогательствами
» Московские силовики упустили киллера-кавказца, причастного к убийству двух мэров
» Дело азербайджанцев, обвиняемых в убийстве, разбое, бандитизме и возбуждении ненависти, направлено в суд
» В Петербурге задержаны члены банды киллеров, занимавшейся убийствами и поджогами "маршруток"
» Москва: разбойники убили инкасатора и украли миллион
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Кто в очередной раз отменил завтрашнюю главную крещенскую купель в Казани: МЧС или татарские националисты?

Кто в очередной раз отменил завтрашнюю главную крещенскую купель в Казани: МЧС или татарские националисты?

Унитазная идентичность: как быть с миллионами обезумевших украинцев?

Унитазная идентичность: как быть с миллионами обезумевших украинцев?

Человек человеку компост

Человек человеку компост

Срочники — солдаты второсортные

Срочники — солдаты второсортные

Нам нужна новая формула Второй мировой?

Нам нужна новая формула Второй мировой?

О галерее героев русской нации

О галерее героев русской нации

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Из Фонда национального благосостояния потрачено 2,4 триллиона рублей

  • 20:31
  • 121

Этническая банда рэкетиров получила 102 года

  • 20:25
  • 120

Число новобранцев в британской армии упало на 30% из-за поддержки Украины

  • 16:06
  • 202

Сбербанк всё-таки начал работать в Крыму

  • 16:01
  • 184
Кто в очередной раз отменил завтрашнюю главную крещенскую купель в Казани: МЧС или татарские националисты?

Кто в очередной раз отменил завтрашнюю главную крещенскую купель в Казани: МЧС или татарские националисты?

Научный руководитель РВИО рассказал о происхождении украинцев

  • 20:12
  • 488
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru